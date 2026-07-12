Konyaspor'un rakibi Hull City
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Slovenya'da gerçekleştirdiği yurt dışı kampında Premier Lig ekibi Hull City ile karşılaşacak. Mücadele 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak.
- Konyaspor, Slovenya kampında 25 Temmuz saat 18.30'da Hull City ile karşılaşacak.
- Hull City, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig'in yeni ekibidir.
- Konyaspor'un kamp programında Zorya Luhansk, ZTE FC ve Al Ittihad Kalba maçları da yer alıyor.
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un Slovenya’da gerçekleştirdiği yurt dışı kampında karşılaşacağı rakipler belli oldu.
HULL CITY İLE KARŞI KARŞIYA GELECEK
Yeşil-beyazlıların 11 Temmuz'da başladığı ve 30 Temmuz'a dek sürecek bu kamptaki en dikkat çeken rakibi ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig’in yeni ekibi Hull City oldu. Play-off turlarını başarıyla geçerek İngiltere Premier Ligi’ne yükselen Hull City, Slovenya kampında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. İki ekibi karşı karşıya getirecek olan mücadele 25 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30’da oynanacak.
Konyaspor’un hazırlık kampı boyunca oynayacağı tüm maçların programı ise şu şekilde:
- 15 Temmuz Çarşamba (18.30): Konyaspor - Zorya Luhansk (Ukrayna) / Kidricevo Stadyumu
- 18 Temmuz Cumartesi (18.30): Konyaspor - ZTE FC (Macaristan) / Kidricevo Stadyumu
- 25 Temmuz Cumartesi (18.30): Konyaspor - Hull City (Stadyum daha sonra duyurulacak)
- 29 Temmuz Çarşamba (19.00): Konyaspor - Al Ittihad Kalba (BAE) / Kidricevo Stadyumu