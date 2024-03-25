İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Abdülkadir Şahiner kimdir? İYİ Parti Çorum Sungurlu Belediye Başkan adayı Abdülkadir Şahiner kimdir

İYİ PARTİ Çorum SUNGURLU ADAYI KİM?

İYİ Parti Sungurlu Belediye Başkan Adayı Abdülkadir Şahiner oldu.

ABDÜLKADİR ŞAHİNER KİMDİR?

Abdulkadir Şahiner, 1967 yılında Sungurlu'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Sunguroğlu İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra Lise eğitimini Sungurlu Lisesi'nde başarıyla tamamladı. Eğitim hayatının ardından kendi işyerinde ticaret hayatına atıldı ve daha sonra nakliyecilik sektöründe faaliyet gösterdi. Nakliyecilik işinden sonra kendi unvanını taşıyan Şahiner Petrol Nakliye Cam Plastik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurarak akaryakıt bayiliği, cam imalatı ve PVC kapı pencere üretim işine giriş yaptı.

Abdulkadir Şahiner, 1990-1998 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yönetim kurulunda Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aynı dönemde, 1994-2008 yılları arasında Sungurlu Spor Kulüp Başkanlığı görevini üstlendi. Ticaret ve sanayi alanında da etkili bir rol oynayan Şahiner, 1995 yılında Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerince seçilerek, 1999, 2005 ve 2009 yıllarında yapılan Ticaret Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Ayrıca, Sungurlu Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyelerinden biri olarak görev aldı ve bir dönem başkanlığını üstlendi. Abdulkadir Şahiner, ilçesinde eğitim, ticaret ve sanayinin gelişimi için yoğun çaba sarf etti ve bunun sonucunda, Ticaret Odası üyelerinin büyük teveccühüyle 18 Mayıs 2013'te yenilenen seçimlerde yine Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) bünyesinde kurulan TOBBİS şirketinde yönetim kurulu üyeliği gibi önemli görevler üstlendi. Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken, 30 Mart 2014'te yapılan mahalli idareler seçimlerinde Sungurlu Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı şekilde, 31 Mart 2019 seçimlerinde de İYİ Parti'den adaylığını koyarak ikinci kez belediye başkanlığına seçildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Abdulkadir Şahiner, kariyeri boyunca Sungurlu'nun sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, güçlü liderlik ve girişimcilik özellikleriyle tanınmış bir isimdir.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çÇANKIRIsı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.