ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI TAKİP ET | ABD Başkanlık seçimleri başladı mı, hangi kanalda?

ABD Başkanlık seçimi, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak ve bu süreç, ülke genelinde büyük bir heyecan yaratıyor. Oy verme işlemleri, yerel saatle sabah erken saatlerde başlayacak ve akşam 8-9 civarında sona erecek. Bu seçimde, Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump arasında oldukça çekişmeli bir yarış yaşanıyor. Peki, ABD Başkanlık seçimleri başladı mı? ABD başkanlık seçimleri canlı izleme linki var mı?Detaylar haberimizde...

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ CANLI TAKİP ET

Seçim sürecinin önemli bir parçası olan erken oy verme işlemleri, birçok eyalette başladı ve bu, seçmenlerin seçim günü yaşanabilecek zorlukları aşmalarına olanak tanıyor. Ayrıca, ulusal anket sonuçları da seçimin sonucunu belirlemede kritik bir rol oynuyor. Anketlerdeki veriler, seçmenlerin eğilimlerini ve adayların destek düzeylerini göstererek, her iki taraf için stratejik kararlar alınmasına yardımcı oluyor.

HANGİ ADAY ÖNDE?

ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimlerine saatler kala ülke genelinde yapılan son anketlere göre, Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump yüzde 48,5 ile aynı düzeyde oya sahip gözüküyor.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ BAŞLADI MI?

2024 ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü gerçekleştirilecek.