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İsrail ordusunda giderek artan personel açığı nedeniyle askerlerin terhis ve izinleri iptal edildi

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İsrail ordusunda giderek artan personel açığı nedeniyle askerlerin terhis ve izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

İsrail ordusunda giderek artan personel açığı nedeniyle askerlerin terhis ve izinlerinin iptal edildiği bildirildi.

İsrail'de yayımlanan "Maariv" gazetesinin haberine göre, ordu komuta kademesi ile askerler terhis ve izin iptalleri nedeniyle karşı karşıya geldi.

Aralık ayında terhis olmayı bekleyen askerler, komutanlarının kendilerine terhis izinlerini alamayacaklarını ilettiğini söyledi.

Gazeteye konuşan askeri yetkililer, askerlerin son 2 yılda biriktirdiği izinleri kullanmasının yasaklanması yönündeki kararı Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Genelkurmay Harekat Dairesi Başkanı Tümgeneral Itzik Cohen'in aldığını belirtti.

Yetkililer, söz konusu kararın ordudaki asker açığı ve İsrail'in bölgede saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle alındığını kaydetti.

Öte yandan, ordu içinde bazı rütbeli askerlerin söz konusu kararın yasalara aykırı olarak alındığı konusunda tepki gösterdiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, orduda 12 ila 15 bin arasında asker açığı olduğunu ve bunun artık sürdürülemez olduğunu vurgulamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ise 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, ordunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." demişti.

Kaynak: AA
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