9 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! - Haberler

Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 9 Haziran Perşembe günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:

09.06.2022 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇALTILI, CAFERBEY, CAFERBEY EVREN, CAFERBEY KÖSELER MAHALLELERİ KANIL MADENCİLİK, SERKAN BLOK, GÜNEŞ LOK, OBA MEŞRUBAT, ÖNALLAR KİREÇ, AKUYGUR TARIM, KALE BLOK, AYÇELİK BLOK, EFES BLOK, VOLKAN BLOK, SART BLOK, KARPUZCULAR TARIM, GÜVEN BLOK, ONUŞLAR TAVUK, MRT ŞEN, ERDAL ZOR SOĞUK HAVA DEPOSU, GÜRKAN BLOK, AKÇAKAYA KİREMİT, İLHANLAR GIDA, AKKA OKULLARI, DS HAZIR BETON, BAHÇEŞEHİR OKULLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI , TİCARETHANELER

09.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUTLU MAHALLESİ

09.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DERE, İSHAKÇELEBİ, KOCATEPE, BAYINDIRLIK, TUNCA, GEDİZ, DİLŞİKAR MAHALLELERİ

09.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI 75. YIL MAHALLESİ

09.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İZZETTİN MAHALLESİNDEKİ; TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, GES VE BİYOGAZ TESİSLERİ, ÖZEL TRAFOLAR, TEMREK MAHALLESİ, YAKUPLAR MAHALLESİNİN TÜMÜ, ARPALIK MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, SİNİRLİ MAHALLESİ, MUSALARYENİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, BESİ ÇİFTLİKLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI.

09.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAYLADALI TR-1 KAPLAN TR-1 TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 ÇATALÇAM TR-1 TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 KOBAKLAR TR-1 KİRAZ TR-1 DUĞLA TR-1 TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 VE ÖZEL TRAFOLAR

09.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ÇEPNİDEE MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR VE BESİ ÇİFTLİKLERİ.

09.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİNDEKİ ÖZEL TRAFOLAR, ATAKÖY, DİBEKDERE, KESTELLİ MAHALLELERİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, D.S.İ. AHMETLİ REGÜLATÖRÜ, MASKİ AHMETLİ ARITMA TESİSİ, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.

09.06.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI KAVAKLIDERE MAHALLESİ DEMİR YOLU ALTI

09.06.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI BAKIR MAHALLESİ TAMAMI İLYASLAR MAHALLESİ TAMAMI KARAKURT MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR

09.06.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 2.ANAFARTALAR MAHALLESİ 1527-1518-1516-1519 SOKAKLAR MİMAR SİNAN BULV.

09.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ HARMANDALI MAHALLESİ

09.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇECİK, KARAAĞAÇ, HAMADERE, KURŞUNLU PİKNİK ALANI, KURŞUNLU JEOTERMAL, KURŞUNLU FRİDA , KURŞUNLU VALİ KONAĞI VE BU BÖLGEDE BULUNAN TİCARETHANELER, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI

09.06.2022 10:00 18:00 TESİS ÇALIŞMASI AŞAĞIBOZKIR MAHALLESİNİN BİR KISMI

09.06.2022 10:00 13:00 ARIZA ONARIM BAKIM CENGİZ SÜLÜN ÖZEL TR MASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL TR ARPACI GÜNEŞLİ MEVKİİ ESENLİK TARIM ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR KARAYEMİŞ TARIM ÖZEL TR TAYFUN ERPEK ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR-MUSTAFA DÜNDAR ÖZEL TR MASKİ KEMHALLI İÇME SUYU ÖZEL TR ARPACI AYDOĞAN MEVKİİ. KUDRET ÖNEN ÖZEL TR CEM UĞURAD ÖZEL TR ARPACI DAYSALLAR MEVKİ. EBA TARIM HAYVANCILIK ÖZEL TR BİR NAR TARIM SAN. VE TİC. A.Ş.ÖZEL TR FUNDA AKYÜREK ÖZEL TR EMRİYE ACAR ÖZEL TR TOLGA YURDAER ÖZEL TR- KEMHALLI MAH, ONAT ANGİ ÖZEL, SERAP ŞEHNAZ ELİAÇIK ÖZEL, CICIKLI MAH. İBİŞDERE MEVKİİ.

09.06.2022 14:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM YEŞİLKÖY TR-2 MASKİ YEŞİLKÖY İÇME SUYU ÖZEL TR EVERST HAYVANCILIK GIDA LTD.ŞTİ. ÖZEL TR MASKİ KAVAKYERİ İÇME SUYU ÖZEL TR KAVAKYERİ TR-1 KURTLAR KÖYÜ TR-1 MASKİ KAVAKYERİ İÇME SUYU ÖZEL TR MENEKŞE PLAST YAPI ELEMANLARI ÖZEL TR YEŞİLKÖY TR-1 ADNAN UYSAL ÖZEL TR HABİBE TOSUN VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ ÖZEL TR MURAT KARDEŞLER TAVUKÇULUK A.Ş.

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