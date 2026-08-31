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Pezeşkiyan: Savaş arayışında değiliz, saldırganlara kararlı yanıt vereceğiz

Pezeşkiyan: Savaş arayışında değiliz, saldırganlara kararlı yanıt vereceğiz
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin Lark Adası’na yönelik saldırıları ve İran’ın misillemelerine ilişkin konuştu. İran’ın savaş arayışında olmadığını belirten Pezeşkiyan, “Hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin Lark Adası'na saldırılarına yönelik Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. 

"SAVAŞ ARAYIŞINDA DEĞİLİZ"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kırgızistan'da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Bişkek'e hareketinden önce Tahran'daki havalimanında basına açıklama yaptı. Pezeşkiyan, ABD'nin Lark Adası'na saldırılarına ve İran'ın misillemeleriyle ilgili, "Savaş arayışında değiliz ve bu dünyaya şimdiye kadar açıkladığımız net bir mesajdır. Buna karşılık hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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