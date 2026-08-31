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Lamine Yamal gece kulübünde Mia Khalifa ile görüntülendi

Lamine Yamal gece kulübünde Mia Khalifa ile görüntülendi
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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, gece kulübünde Lübnan asıllı yetişkin içerik üreticisi Mia Khalifa ile görüntülendi. İkilinin aynı mekanda çekilen görüntüleri dikkat çekti.

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle dikkat çekti. Yamal'ın bir gece kulübünde Mia Khalifa ile birlikte görüntülendiği belirtildi. İkilinin aynı mekânda bulunduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

GECE KULÜBÜNDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Lamine Yamal ile Mia Khalifa'nın gece kulübünde bir arada görüntülenmesi dikkat çekti. Görüntülerde ikilinin aynı ortamda bulunduğu görülüyor. Yamal veya Khalifa'dan görüntülere ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmir Emir:

Biri futbolcuda kadın kim,ne iş yapıyor ünlümü.

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

haberciler sizler milletin şeyinin peşinden koşacağınıza adam gibi haber yapın

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