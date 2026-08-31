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Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize giren genç boğuldu.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde denize giren genç boğuldu. Halk plajında denize giren B.A. (24), bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Ekiplerin çalışması sonucu B.A'nın cesedine ulaşıldı. Gencin cesedi, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan aynı bölgede boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ekiplerce kurtarıldı.

Kaynak: AA
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