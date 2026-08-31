İran: Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçmeye çalışan süper tanker mayınlara çarparak alev aldı

İran, Hürmüz Boğazı'nda "yasa dışı geçmeye çalışan" bir süper tankerin iki deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın güneyinden yasa dışı bir rota üzerinden geçmeye çalışan bir süper tanker, iki deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldı ve tamamen durdu." ifadelerine yer verildi.

Hürmüz Boğazı'nda "güvenlik düzenlemelerini ihlal eden gemilerin akıbetinin de benzer olacağı" uyarısında bulunulan açıklamada, "Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından çıkarılan geçiş ve seyrüsefer düzenlemelerine uymak zorunludur. Denizcilik şirketleri, çocuk katili ABD ordusunun provokasyonlarına aldanmamalı ve gemilerinin mürettebatının mallarını ve canlarını gereksiz yere tehlikeye atmamalıdır." denildi.

Kaynak: AA