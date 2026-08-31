Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı

Kolombiya'nın Fusagasugá kentinde motosiklet kaskıyla bir bara giren silahlı saldırgan, masada oturan kişilere ateş açtı. Saldırıda Andrés Felipe González Rodríguez ile Karen Vanessa Saldarriaga García hayatını kaybetti.

KASKLA İÇERİ GİRİP KURŞUN YAĞDIRDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın kaskını çıkarmadan bara girdiği ve doğrudan bir masaya yönelerek ateş açtığı görülüyor. Müşteriler panikle kaçmaya çalışırken bazı kişiler saldırganı durdurmak için sandalye ve şişeler fırlattı.

ONU KORUMAYA ÇALIŞIRKEN VURULDU

Karen'ın saldırganı fark edince hedefteki Andrés'i korumak için araya girmeye çalıştığı belirtildi. Ancak açılan ateşte ikisi de vurularak yaşamını yitirdi.

Saldırganın yaklaşık 20 saniye içinde bardan çıkarak kendisini bekleyen motosikletle kaçtığı bildirildi. Yetkililer saldırının nedenini ve faillerini belirlemek için soruşturmayı sürdürüyor.