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Kayseri'de Yaralı Şahıs Tramvaya Bindi

Kayseri'de Yaralı Şahıs Tramvaya Bindi
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan H.E.A., İldem-Organize Sanayi yönüne giden tramvaya bindi. Yolcuların ihbarı üzerine Tuna Durağı'na sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis, olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs çıkan kavgada tabancayla yaralandıktan sonra tramvaya bindi. Durumu fark eden yolcuların ihbarı üzerine şahıs, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan kavgada tabancayla yaralanan H.E.A. İldem-Organize Sanayi yönünden ilerleyen tramvaya bindi. Tramvayda yolculuk yapan vatandaşların ihbarı üzerine tramvayın durduğu Tuna Durağı'na polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından durakta yapılan ilk müdahalenin ardından H.E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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