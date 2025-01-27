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78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı. Yangının, mutfak çalışanlarının kahvaltı hazırlığı yaptığı sırada kızgın yağa su dökmeleri sonucu çıktığı öne sürüldü. Temizlenmeyen davlumbazdan alevlerin yayıldığı, 4 çalışanın yangını haber vermek yerine korkup kaçtıkları iddia edildi.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciası 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

YANGININ NASIL ÇIKTIĞI SORUSU NETLEŞİYOR

Onlarca kişiyi hayattan koparan yangın faciasıyla ilgili ortaya çıkan detaylar ise pes dedirtmeye devam ediyor. Titizlikle yürütülen soruşturma çerçevesinde yangının nasıl çıktığı sorusu da netleşmeye başladı. İddiaya göre, yangın öncesi restoran çalışanları kahvaltı hazırlığı yaparken pleyt ızgaradan sıçrayan kızgın yağ ateş aldı.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

MUFTAK EKİBİNDEN YANLIŞ MÜDAHALE

Mutfaktan alevlerin yükseldiğini gören aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz, yangına müdahale etmek istedi. Sabah'ta yer alan habere göre çalışanlar alevlere yangın tüpü ile müdahale etmek yerine suyla söndürmeye çalışınca alevler daha da büyüyerek etrafa yayıldı.

TEMİZLENMEYEN DAVLUMBAZ FACİAYI GETİRDİ

Büyüyen alevlerin temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradığı, buradan da çatıya yayılarak oteli kısa sürede sardığı kaydedildi.

ÇALIŞANLAR KORKUP KAÇTI

Yangının ardından panik yapan mutfak çalışanlarının korkup dışarı çıktığı, yangının başladığının otelde konaklayanlara ise yangın alarmı çalışmadığı için bildirilemediği kaydedildi. Otelin arka girişine göre restoranın bulunduğu 4. katında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı

4 ÇALIŞAN DA TUTUKLANDI

78 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangında ihmali bulunan ve başlatılan soruşturma kapsamında yangına sebebiyet verdikleri önü sürülen aşçı Faysal Yaver, mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 19 OLDU

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı. Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
Kaynak: Haberler.com / Gündem
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Bu 4 mutfak çalışanını idam edin. Otel sahibi ve tüm kamu görevlilerini de ödüllendirin. Kültür bakanına da Cumhurbaşkanlığı özel hizmet ve liyakat ödülü verin

Yorum Beğen128
Yorum Beğenme25
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Bolunun CHP li bld bşk da İTFAİYE MÜDÜRÜ KORKTUĞU İÇİN OTELLE İLGİLİ YASAL İŞLEM YAPMAMIŞTIR diye facia bir açıklama yaptı. Otel müdüründen bile korkup zavallı insanları koruyamayanlar, ülke yönetmeye talip. Bunlar Allah korusun ülkeyi yonetse düşünün kimlerden kimlerden korkmaz. Korkaklar, şu yangın yeri gibi coğrafyada ülkeyi nasıl korur? Neyseki Allah, milleti bunlardan korumuş.

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Yorum Beğenme69
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Haber YorumlarıYunus emre Genç:

haber vermeden kaçmak nedir yaa haber verseler belkide bir kişi bile ölmeyecekti yazıklar olsun.

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Haber YorumlarıVEFA:

Ey insafsız! Bu kadar yüksek fiyata oda satıyorsun da, yağ birikmiş o bacayı temizletmek mi zoruna gidiyor! 78 can gitti be, yazıklar olsun!

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Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

İşte suçluyu bulduuuukk . Suymuş , su ... sen git yanan yağın içine gir alevlendir (!) İşte AKP . Bu bir ironiydi de , yarın eften püften şeylerle bir bahane bulup garibin üstüne yıkarlar . Hep öyle olmuştur . Tren kzaları maden ocakları siyanürlü maden arama yerleri ... Ne oldu ? Vurun garibana .

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Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAli Gürgen:

yangının sebebi önemli değil, önemli olan yangına karşı alınan önlemler... güzel ülkemizde liyakat olmadıktan sonra daha çok canlar veririz. sayemizdede medya haber sıkıntısı çekmez

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Haber YorumlarıMustafa Kalaycıoğlu:

Hadi belediye başkan yardimcisini anladik diyelim. Otel personelini de anladık diyelim. Ama tutuklanan itfaiye eri ne alaka? Turizm bakanı ve personelinden kimseyi alma, tutuklama suçsuz insanları tutukla. Parti gözetmeksizin kim suçluysa yargılanmalı ama oarizanlik olmamalı.

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Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yangın başlar başlamaz yayılmadan söndürülebilirdi. kızgın yağ alev almışsa üzerine su dökülmez ıslak bir bezle üstü kapatılır. Zamanında önlem alınmadığından boş yere 78 can kaybı verildi. Los Angeles gibi şehir yandı 28 ölü, 12 katlı otel yandı 78 ölü.

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Haber YorumlarıCAN Işık:

Her kapı otel sahibine çıkıyor nerden tutsan elinde kalıyor otel mutfak çalışanına ben başta yangın eğitimi vereceksin

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Haber YorumlarıHüseyin Kaan:

firmaların kanuni sorumlulukları vardır. Personele yangın eğitimi vermek, tahliye tatbikatları, Otomatik davlunbaz sistemleri, dahliye anons sitemleri gibi

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