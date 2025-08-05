5 AĞUSTOS NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?
5 Ağustos tarihi, geçmişte pek çok önemli olaya tanıklık eden özel bir gündür. Siyasi, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda yaşanan çarpıcı dönüşümlere ev sahipliği yapan bu tarih, hem dünya tarihinde hem de Türkiye tarihinde önemli anlara şahitlik etmiştir. Peki, 5 Ağustos ne günü olarak kutlanır? 5 Ağustos'ta ne oldu, hangi önemli olaylar yaşandı? Bugün ne günü? İşte, detaylar…
5 Ağustos tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 5 Ağustos tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 5 Ağustos tarihinde neler oldu? 5 Ağustos dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 5 Ağustos tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…
TARİHTE BUGÜN NE OLDU?
1100 - I. Henry Westminster Manastırında İngiltere Kralı olarak taç giydi.
1506 - Litvanya Büyük Dükalığı, Kırım Hanlığını Kletsk Savaşında mağlup etti.
1583 - Humphrey Gilbert, Kuzey Amerika'daki ilk İngiliz kolonisini kurdu: Newfoundland Kolonisi (günümüzde Newfoundland).
1634 - IV. Murad, içki yasağı ilan ederek meyhaneleri yıktırdı.
1716 - 1716-1718 Osmanlı-Avusturya Savaşı sırasındaki Petrovaradin Muharebesinde Sadrazam Silahdar Damad Ali Paşa hayatını kaybeder.
1858 - ABD ile Avrupa arasında ilk transatlantik kablo çekildi.
1860 - XV. Karl, Trondheim şehrinde Norveç Kralı olarak taç giydi.
1882 - Japonya'da sıkıyönetim ilan edildi.
1884 - New York Limanı'nın girişindeki Özgürlük Anıtı'nın ilk taşı konuldu.
1897 - Edison, ilk reklam filmini üretti.
1912 - Padişah Sultan Reşat, Meclis-i Mebûsan'ı feshetti ve 14 Mayıs 1914'e kadar kadar Osmanlı Meclisi toplanamadı.
1914 - Cleveland, Ohio'da, ilk elektrikli trafik ışıkları hizmete girdi.
1920 - Pozantı'da Mustafa Kemal'in katılımıyla bir kongre gerçekleştirildi.
1921 - Gazi Mustafa Kemal, Türk Orduları Başkomutanlığı'na seçildi.
1927 - New York'ta Sacco-Vanzettti'nin ölüm cezasına çarptırılmalarına karşı gösteriler yapıldı. İtalyan asıllı Amerikalı anarşistler Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti işlemedikleri soygun ve cinayet suçlarından 1921'de ölüme mahkûm edilmişlerdi.
1940 - II. Dünya Savaşı: Letonya, Sovyetler Birliği himayesine girdi.
1945 - Fransa'nın Cezayir Katliamı: 45 bin Cezayirli katledildi.
1949 - Ekvador'da deprem: 50 köy yıkıldı, 6000'den fazla kişi öldü.
1960 - Burkina Faso, (eski adıyla Yukarı Volta), Fransa'dan bağımsızlığını ilan etti.
1962 - Nelson Mandela hapse girdi. (1990'da serbest kaldı).
1968 - Bolu Çimento Fabrikası kuruldu.
1969 - İstanbul Silahtarağa Demirdöküm Fabrikası'nda, işçiler fabrikayı işgal ettiler. Polis müdahale etti; 64 polis ve 14 işçi yaralandı.
1989 - Nikaragua'da genel seçimler yapıldı. Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi çoğunluğu kazandı.
1995 - Türk-İş, Ankara'da "Emeğe Saygı" mitingi düzenledi. Mitinge 100 bine yakın işçi katıldı.
2003 - Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bir araca yerleştirilen bomba infilak etti; 12 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.
2013 - Ergenekon Davası'nda nihai kararın açıklanacağı dava başladı.
2016 - Ekim ayına kadar süren Etiyopya protestoları başladı.