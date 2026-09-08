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Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden! Hasta masadayken fareler dolaştı

Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden! Hasta masadayken fareler dolaştı Haber Videosunu İzle
Görüntüler İstanbul’daki hastanenin ameliyathanesinden! Hasta masadayken fareler dolaştı
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İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nden paylaşılan görüntüler tepki çekti. Bir hasta ameliyat masasındayken ameliyathane zemininde farenin dolaştığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülere ilişkin hastane yönetimi veya Sağlık Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • İstanbul Kadıköy'deki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde bir hasta ameliyat masasındayken ameliyathane zemininde farenin dolaştığı anlar kameralara yansıdı.
  • Görüntüler gazeteci Timur Soykan tarafından 'Onlar TV' yayınında kamuoyuyla paylaşıldı.
  • Hastane yönetiminden veya Sağlık Bakanlığı'ndan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Kadıköy'de hizmet veren Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde çekilen görüntüler kamuoyunda büyük infial yarattı. Bir hasta ameliyat masasındayken ameliyathane zemininde farenin dolaştığı anlar kameralara yansıdı.

EN STERİL OLMASI GEREKEN YERDE FARE GÖRÜLDÜ

Gazeteci Timur Soykan'ın 'Onlar TV' adlı yayında kamuoyuyla paylaştığı görüntüler, büyük tepki topladı. Skandal görüntülerde, en üst düzeyde steril olması gereken ameliyathanede bir hasta operasyon geçirdiği esnada zeminde farenin rahatça dolaştığı anlar yer aldı.

Yayın sırasında duruma sert tepki gösteren Soykan, enfeksiyon riskinin en yüksek olduğu böylesine kritik bir alanda kemirgen görülmesinin hasta sağlığı ve güvenliği açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

BÖLGENİN EN BÜYÜK SAĞLIK KOMPLEKSLERİNDEN BİRİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne bağlı olarak Kadıköy'de faaliyet gösteren Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, bölgenin en büyük sağlık tesislerinden biri olarak öne çıkıyor. Toplam 600 yatak kapasitesine sahip olan dev sağlık kompleksinde 27 ameliyathane ve 96 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Ancak modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle tanıtılan hastaneden yansıyan bu hijyen skandalı, kurumun standartlarına yönelik ciddi soru işaretlerini beraberinde getirdi.

RESMİ MAKAMLARDAN HENÜZ SES YOK

Vatandaşların sert eleştirilerine hedef olan görüntülerin ardından gözler yetkililere çevrildi. Hastane yönetiminden veya Sağlık Bakanlığı'ndan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıSinan Çalışkan:

Sağlık sisteminde çağ atlamıştık. Daha yeni yapılan bir hastane böyleyse varın gerisini siz düşünün.

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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Yazıklar olsun Allah hastanelere düşürmesin baştakiler devlet hastanelerine gelinde kuyrukları görün 3 ay sonraya ultrason randevusu tam 1 sene sonraya alerji testi için randevu veriliyor….::

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Birde köşeye Tapınak kurarsanız tam Bangladeş i anımsatır. Kapatın!

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Haber Yorumlarıselman karabulut:

sağlıkta devrim yaptık odanıza fare bile getirdik daha ne istiyorsunuz

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Haber YorumlarıŞahin Yılmaz:

resmi makamlarda ses yok herhalde bu durun ne diyek düşünsün

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