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Rusya'nın Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'nın gece düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rusya'nın gece düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, gece başkente yönelik Rus saldırısının ardından 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kent sakininin yaralandığını bildirdi.

Yaralılardan 5'inin hastaneye kaldırıldığını belirten Kliçko, 2 yaralının durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Kliçko, saldırı sonucunda başkentin farklı bölgelerinde depo ve diğer ticari yapılarda, bir özel okulun bulunduğu alanda ve konutlarda yangın çıktığını, bazı binaların ve araçların da hasar gördüğünü kaydetti.

Olay yerlerinde acil durum ekipleri ile belediye görevlilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ve başkentte hava saldırısı alarmının devam ettiğini belirten Kliçko, halka güvenli yerlerde bulunmaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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