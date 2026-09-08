Melania Trump'ı çileden çıkaran gece! Eşini asistanıyla özel alanda gördü

Abd Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminde yanından bir an olsun ayırmadığı 35 yaşındaki özel asistanı Natalie Harp'ın, First Lady Melania Trump'ı kıskançlık krizine soktuğu iddia edildi. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, ikilinin Beyaz Saray'daki özel konutta gece geç saatlerde çalışırken yakalanması gerilimi açık bir savaşa dönüştürdü.

BAŞKAN'I GÖLGE GİBİ TAKİP EDİYOR

80 yaşındaki Donald Trump'ın ekibinde en çok dikkat çeken isimlerin başında gelen Natalie Harp, Başkan'ın günlük temposunda kilit bir rol üstleniyor. Telefon trafiğini organize eden, yeni bilgileri raporlayan ve Trump’ın sosyal medya hesaplarını yöneten Harp, uyku saatleri dışında Başkan'dan neredeyse hiç ayrılmıyor. Bu yakın mesainin boyutu, temmuz ayında Ankara’da düzenlenen NATO zirvesinde de gözler önüne serilmişti. Zirve dönüşünde İran'ın olası saldırı riskine karşı gizlice güvenli uçağa geçen Trump'a eşlik eden az sayıdaki isimden biri yine Harp olmuştu.

ÖZEL ALANDA GECE MESAİSİ KRİZ YARATTI

İtalyan Oggi dergisinin iddialarına göre, Harp'ın bu denli ön planda olması 56 yaşındaki Melania Trump'ı uzun süredir rahatsız ediyordu. Bardağı taşıran son damla ise birkaç hafta önce yaşandı. First Lady'nin, görevlilerin dahi girmesinin yasak olduğu aileye ait özel alanda Trump ve Harp’ı gece geç saatlerde evraklar üzerinde çalışırken bulması, kıskançlık krizini zirveye taşıdı.

FIRST LADY'DEN 'YAKIN MARKAJ' HAMLESİ

Yaşanan olayın ardından yakın çevresine Harp için “Artık ondan bıktım” dediği belirtilen Melania Trump, asistanı Beyaz Saray'dan uzaklaştırmak için harekete geçti. Basına servis edilen fotoğraflarda Harp'ı kadraj dışı bıraktırdığı öne sürülen First Lady'nin taktik değiştirdiği de dikkatlerden kaçmadı. 2026'nın başından bu yana yalnızca 8 resmi etkinliğe katılan Melania Trump'ın, geçtiğimiz aydan itibaren eşinin yanında daha sık boy göstermesi “Trump’ı yalnız bırakmama çabası” olarak yorumlanıyor.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Beyaz Saray koridorlarında esen bu soğuk rüzgarlara rağmen Başkan Trump, yıllık 150 bin dolar maaş alan asistanını ekibi içinde “ona gerçekten değer veren tek kişi” olarak tanımlıyor. İkili arasındaki sarsılmaz bağın boyutunu gösteren bir diğer detay ise Harp'ın Trump'a gönderdiği iddia edilen bir mesaj oldu. Asistanın söz konusu mesajda şu ifadelere yer verdiği belirtiliyor:

“Benim için önemli olan tek şey sensin, seni asla hayal kırıklığına uğratmam... Hata yaparsam beni sertçe azarla.”