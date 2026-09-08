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Kayseri’de otomobiliyle uyuyakalan sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı

Kayseri’de otomobiliyle uyuyakalan sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yolun ortasında sızan alkollü sürücü polis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu güçlükle uyandırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yolun ortasında sızan alkollü sürücü polis ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu güçlükle uyandırıldı. Ekipleri görünce ne olduğunu anlayamayan sürücü yeniden uyumaya çalışırken, tekrar uyandırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.87 promil alkollü olduğu belirlenirken, 25 bin TL idari para cezası yazılarak 6 ay ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.K., yönetimindeki 26 AES 782 plakalı otomobille yolun ortasında uyuyakaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucu otomobil sallanarak sürücü uyandırıldı. Karşısında ekipleri gören M.K. ne olduğunu anlamayarak, yeniden uykuya dalmaya çalıştı. Seslenilerek ve cama vurularak uyandırılan sürücünün yapılan kontrollerinde 2.87 promil alkollü olduğu belirlendi. M.K.'ya 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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