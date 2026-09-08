Fenerbahçe 25 milyon euroyu gözden çıkardı ama yine de alamadı! İşte transferin perde arkası

Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin sonuçlandıramadığı dikkat çekici bir transfer girişimi ortaya çıktı.

Feyenoord Sportif Direktörü Devy Rigaux, sarı-lacivertlilerin hücum hattını güçlendirmek için Ayase Ueda'ya 25 milyon euroluk teklif yaptığını açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN 25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Rijnmond Sport'a konuşan Rigaux, Fenerbahçe'nin Japon futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi bir rakamı gözden çıkardığını ancak transferin oyuncunun tercihi nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

Rigaux, “Fenerbahçe, Ayase Ueda için 25 milyon euro teklif etti ama Ayase bizden Premier League veya diğer dört büyük ligden gelecek teklifler için zaman istedi” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI TRANSFERİ ETKİLEDİ

Ueda'nın kararında Şampiyonlar Ligi faktörünün de etkili olduğunu belirten Feyenoord yöneticisi, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı dönemde henüz Devler Ligi'ndeki yerini garantilemediğine işaret etti. Rigaux, “Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyordu ve Fenerbahçe, o dönemde ön eleme turundaydı. Feyenoord'a bu kadar katkı sağlamış bir oyuncuyu dinlemek zorundasınız” dedi.

SON HAFTADA LILLE DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin 25 milyon euroluk teklifine rağmen beklemeyi tercih eden Ueda için transfer döneminin son haftasında Lille devreye girdi.

Rigaux, sürecin Fransız ekibinin transferi tamamlamasıyla sonuçlandığını belirterek, “Transferin son haftasında da Lille devreye girerek oyuncuyu kadrosuna kattı” ifadelerini kullandı.

Böylece Fenerbahçe'nin 25 milyon euroyu gözden çıkardığı Ayase Ueda transferinin neden gerçekleşmediği de transfer döneminin kapanmasının ardından ortaya çıkmış oldu.