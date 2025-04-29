Plakalarda karşımıza çıkan 41 kodunun hangi şehri temsil ettiğini bilmek, hem araç tescil işlemlerinde hem de seyahatlerde oldukça önemlidir. "41 nerenin plakası?" sorusunun doğru yanıtı ile ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz. Peki, 41 nerenin plakası? 41 plaka kodu hangi ile ait? İşte detaylar...
41 NERENİN PLAKASI?
41 plaka kodu Kocaeli iline aittir. Marmara Bölgesi'nde yer alan Kocaeli, Türkiye'nin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biridir.
KOCAELİ HANGİ BÖLGEDE?
Kocaeli Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. İstanbul ve Sakarya arasında stratejik bir konuma sahip olan Kocaeli, Gebze, İzmit, Derince, Körfez ve diğer ilçeleriyle sanayi ve liman faaliyetlerinde Türkiye'nin lider şehirlerinden biridir. Türkiye'nin en yoğun sanayi kuruluşları Kocaeli sınırlarında yer alır.
81 İL VE PLAKA KODLARI
01 Nerenin Plakası? Adana
02 Nerenin Plakası? Adıyaman
03 Nerenin Plakası? Afyon
04 Nerenin Plakası? Ağrı
05 Nerenin Plakası? Amasya
06 Nerenin Plakası? Ankara
07 Nerenin Plakası? Antalya
08 Nerenin Plakası? Artvin
09 Nerenin Plakası? Aydın
10 Nerenin Plakası? Balıkesir
11 Nerenin Plakası? Bilecik
12 Nerenin Plakası? Bingöl
13 Nerenin Plakası? Bitlis
14 Nerenin Plakası? Bolu
15 Nerenin Plakası? Burdur
16 Nerenin Plakası? Bursa
17 Nerenin Plakası? Çanakkale
18 Nerenin Plakası? Çankırı
19 Nerenin Plakası? Çorum
20 Nerenin Plakası? Denizli
21 Nerenin Plakası? Diyarbakır
22 Nerenin Plakası? Edirne
23 Nerenin Plakası? Elazığ
24 Nerenin Plakası? Erzincan
25 Nerenin Plakası? Erzurum
26 Nerenin Plakası? Eskişehir
27 Nerenin Plakası? Gaziantep
28 Nerenin Plakası? Giresun
29 Nerenin Plakası? Gümüşhane
30 Nerenin Plakası? Hakkari
31 Nerenin Plakası? Hatay
32 Nerenin Plakası? Isparta
33 Nerenin Plakası? Mersin
34 Nerenin Plakası? İstanbul
35 Nerenin Plakası? İzmir
36 Nerenin Plakası? Kars
37 Nerenin Plakası? Kastamonu
38 Nerenin Plakası? Kayseri
39 Nerenin Plakası? Kırklareli
40 Nerenin Plakası? Kırşehir
41 Nerenin Plakası? Kocaeli
42 Nerenin Plakası? Konya
43 Nerenin Plakası? Kütahya
44 Nerenin Plakası? Malatya
45 Nerenin Plakası? Manisa
46 Nerenin Plakası? Kahramanmaraş
47 Nerenin Plakası? Mardin
48 Nerenin Plakası? Muğla
49 Nerenin Plakası? Muş
50 Nerenin Plakası? Nevşehir
51 Nerenin Plakası? Niğde
52 Nerenin Plakası? Ordu
53 Nerenin Plakası? Rize
54 Nerenin Plakası? Sakarya
55 Nerenin Plakası? Samsun
56 Nerenin Plakası? Siirt
57 Nerenin Plakası? Sinop
58 Nerenin Plakası? Sivas
59 Nerenin Plakası? Tekirdağ
60 Nerenin Plakası? Tokat
61 Nerenin Plakası? Trabzon
62 Nerenin Plakası? Tunceli
63 Nerenin Plakası? Şanlıurfa
64 Nerenin Plakası? Uşak
65 Nerenin Plakası? Van
66 Nerenin Plakası? Yozgat
67 Nerenin Plakası? Zonguldak
68 Nerenin Plakası? Aksaray
69 Nerenin Plakası? Bayburt
70 Nerenin Plakası? Karaman
71 Nerenin Plakası? Kırıkkale
72 Nerenin Plakası? Batman
73 Nerenin Plakası? Şırnak
74 Nerenin Plakası? Bartın
75 Nerenin Plakası? Ardahan
76 Nerenin Plakası? Iğdır
77 Nerenin Plakası? Yalova
78 Nerenin Plakası? Karabük
79 Nerenin Plakası? Kilis
80 Nerenin Plakası? Osmaniye
81 Nerenin Plakası? Düzce