4 Yılda 10.000 Konutu Sahipleriyle Buluşturarak Rekor Seviyede Teslim Performansı Gerçekleştirdi

4 yılda 10.000 konutu sahipleriyle buluşturan Sur Yapı, teslim performansını 'Sur Yapı'dan Ev Almanın Tam Zamanı' kampanyasıyla buluşturarak dört farklı ödeme koşulundan oluşan indirimli konut kampanyasını başlattı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "4 yılda İstanbul'da ve Antalya'da 10.000 konutumuzu sahipleriyle buluşturarak üstün bir teslim performansı gerçekleştirdik. Yeni kampanyamızla cazip ödeme koşulları sunarak ev sahibi olmak isteyenleri Sur Yapı ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz' dedi.

Özel sektörün en geniş portföye sahip firması olan Sur Yapı, 4 yılda 10.000 konut teslim ederek rekor seviyede teslim performansı gerçekleştirdi. Mega proje Sur Yapı Antalya başta olmak üzere İstanbul'daki projelerinin teslimlerinde de hız kesmeyen Sur Yapı, 'Ev Almanın Tam Zamanı' sloganıyla duyurdukları yeni kampanyaları ile de cazip ödeme koşulları sunuyor. Dört farklı ödeme yönteminden oluşan kampanyasıyla ev sahibi olmak ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlara ara ödemeler, peşinat ve taksit imkanı sağlıyor.

Sur Yapı Güvencesi

Avantajlı ödeme koşullarıyla dikkat çeken kampanyanın Cevher Ümraniye ve Sur Yapı Antalya projelerini kapsadığını ifaden eden Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, ' Rekor seviyede seyreden teslim performansımızı 2024 yılında da aralıksız sürdürüyoruz. Ödüllü mega proje Sur Yapı Antalya başta olmak üzere Excellence Koşuyolu, Topkapı Evleri ve Muhit Sancaktepe gibi birbirinden değerli projelerimizle 4 yılda 10.000 konutu sahipleriyle buluşturduk. Sur Yapı olarak ailemiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. 'Sur Yapı'dan Ev Almanın Tam Zamanı' sloganıyla duyurduğumuz kampanyamızla da Sur Yapı Cevher Ümraniye ve Mega şehir Sur Yapı Antalya'daki projelerimizde konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşamı cazip ödeme imkânlarıyla sunuyoruz. Sur Yapı güvencesiyle gerçekleştirdiğimiz kampanya dahilinde ara ödemeler, peşinat ve taksit seçeneklerinden oluşan avantajlar sunarak ev sahibi olmak isteyen herkesi Sur Yapı ailesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz" dedi.

Bankasız Ev Sahibi Olma Fırsatı

Kampanyanın bankasız ve kefilsiz olarak 4 farklı ödeme alternatifinden oluştuğunu söyleyen Elmas, "Birinci alternatifte peşin alımlarda yüzde 25 indirim fırsatı, ikinci alternatifte ise; yüzde 25 peşinat vade farksız 6, 12 ve 24'üncü aylarda ara ödeme avantajları sunuyoruz. Üçüncü alternatifte ise yarısı peşin, kalan yarısı da 24 ay sonra ödeme imkânı sağlıyoruz. Dördüncü alternatifte ise yüzde 25 peşinat, 1.29 vade ve 72 aylık sabit artan taksit seçenekleriyle ödeme imkanları yer alıyor" diye konuştu.

Göz Kamaştıran Bir Eser 'Sur Yapı Cevher'

Sur Yapı Cevher Ümraniye'nin hayata değer katma vizyonu ile tasarlandığını ifade eden Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, modern mimarisi ve sosyal olanaklarıyla dikkat çeken projenin yer aldığı konum sayesinde ulaşım avantajı da sağladığını belirtti. Elmas, "Projemizde bulunan fitness, sauna, stüdyo odaları ve kapalı otopark ile konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşam imkânı sunuyoruz. Ayrıca dinlenme, spor ve piknik alanları, kış bahçesi ve çocuk parklarıyla her şeyin yanı başınızda olduğu kusursuz bir yaşam alanı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sur Yapı Antalya'da 20 Bin Kişi Yaşıyor

"Bir şehir inşa ediyoruz'" söylemiyle Sur Yapı Antalya'da bugüne kadar 6 bine yakın bağımsız bölümün teslimatını gerçekleştirdiklerini söyleyen Elmas , "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesini Antalya'da hayata geçiriyoruz. 2020'den bu yana konut teslimlerine aralıksız devam ettiğimiz Sur Yapı Antalya, evleri, sokakları, parkları, bahçeleri, dükkanları, mağazaları ve Alışveriş Caddesi'yle yaşayan bir kente dönüştü. Antalya'nın yeni yaşam merkezi haline gelen projemizde şu anda 20 binden fazla kişi yaşıyor" dedi. Sur Yapı Antalya'da yaşamın başladığı ilk kısım olan Park etabının 35 bloğunda doluluk oranının yüzde 100'ü bulduğunu açıklayan Elmas, şunları söyledi: "Hemen yanı başında 157 bin metrekarelik şehir parkı bulunan Park etabı, doğayla bütünleşmiş modern bir şehir yaşamı sunuyor. 1,3 kilometre uzunluğundaki Alışveriş Caddesi'ne de ev sahipliği yapan Sur Cadde ise, alt katlarında sağlı sollu dükkanların, üst katlarında ise ofis ve konutların yer aldığı bloklardan oluşuyor. Mağazaları, kafe ve restoranları, modern mimarisi ile Antalya'nın yeni çekim merkezi haline gelen Sur Cadde'de de teslimler tüm hızıyla devam ediyor. Konutların bir bir sahiplerini bulduğu bir diğer etabımız olan 1105 konutluk Turkuaz sitesinin ilk etabında hayat başladı. 'Suyla gelen medeniyet' temasının hâkim olduğu Turkuaz Sitesi'nde tüm bloklar su kenarında yer alıyor. Geniş meydanları, göleti ve geniş sosyal imkanlarıyla da öne çıkan Turkuaz sitesi, zengin peyzajı, modern çevre düzenlemesiyle de eşsiz bir yaşam alanı sunuyor."

Şehrin Yeni Vitrini

Yeni şehrin vitrini, Sur Yapı Vitrin Antalya, ayrıcalıklı bir yaşamın kapılanı aralıyor. Devasa bir 'Akıllı Şehir' olma özelliğine sahip Sur Yapı Antalya'nın içerisinde yer alan Vitrin Antalya modern şehir imkanlarını doğanın tüm güzellikleriyle birlikte sunuyor. Projenin en dikkat çekici etaplarından olan sitede 77–126 metrekare aralığındaki 2+1 ve 3+1 bahçeli daireler, muhteşem bir peyzaj, parkları ve yüzme havuzları yer alıyor.

Muhteşem Deniz Manzarası

Sur Yapı Antalya projesinin içerisinde yer alan Antalya Suites, Antalya'nın muhteşem havasını ve yeşil doğasını önünüze seriyor. Projenin en güzel etaplarından olan Antalya Suites, muhteşem deniz manzarasıyla Akdeniz'i evinize getiriyor. Lüks tasarımın ve modern mimarinin bir arada olduğu sitede blokların üstünde deniz manzarasıyla birlikte yüzme havuzu bulunuyor. Sur Yapı Antalya Suites, yatırım yapmayı düşünenler için de cazip bir fırsat sunuyor.