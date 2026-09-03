4. Konya Gastrofest Heyecanı Başladı

Kalehan Ecdad Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın; Çatalhöyük’ten başlayan, Selçuklu saraylarında harmanlanan, Mevlevi mutfağından günümüze kadar uzanan benzersiz bir mutfak kültürüne sahip olduğunu söyledi.

“BİZİM SOFRALARIMIZDA GÖNÜLLER DOYAR; DOSTLUKLAR PEKİŞİR, KARDEŞLİK GÜÇLENİR”

Konya’da mutfağın; toprağın bereketini, insanın emeğini ve medeniyetin inceliğini aynı sofrada buluşturan güçlü bir kültür hazinesi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “Bizim sofralarımızda gönüller doyar; dostluklar pekişir, kardeşlik güçlenir. Bizim mutfağımızda yemeklerle birlikte emek, sabır ve muhabbet de pişer. Mutfağımızdaki her lezzet, geçmişten bugüne uzanan ayrı bir hikâyeyi, ayrı bir hatırayı taşır. Bu nedenle Konya mutfağına sahip çıkmayı, şehrimizin hafızasına ve kültürel mirasına sahip çıkmak olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU FESTİVAL, KONYA’MIZIN GASTRONOMİ YOLCULUĞUNUN EN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ OLDU”

Başkan Altay, GastroFest’in bu yıl dördüncüsünü düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Geldiğimiz noktada, yüz binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren bu festival, Konya’mızın gastronomi yolculuğunun en önemli duraklarından biri oldu. GastroFest, başladığı ilk günden bu yana Konya’mızın mutfak kültürünü tanıtan, üreticimizi ve esnafımızı destekleyen, şehrimizin gastronomi turizmine güç katan önemli bir buluşmaya dönüştü. Sizlerle birlikte her yıl daha da büyüyen festivalimizle, Konya’mızın asırlardır yaşattığı lezzetleri ülkemize ve dünyaya daha güçlü bir şekilde tanıtıyoruz” cümlelerine yer verdi.

“GELİN; KONYA’NIN BEREKETİNİ, SOFRA KÜLTÜRÜNÜ VE EŞSİZ LEZZETLERİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM”

Başkan Altay, “Konya’nın sahip olduğu bu büyük zenginliğin yalnızca şehrimizde değil, ülkemizde ve dünyanın farklı coğrafyalarında da daha yakından tanınmasını arzu ediyoruz. Buradan tüm hemşehrilerime ve şehir dışından gelecek misafirlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin; Konya’nın bereketini, sofra kültürünü ve eşsiz lezzetlerini hep birlikte yaşayalım. Aynı ekmeği bölüşmenin, aynı sofrada buluşmanın ve birlikte güzel hatıralar biriktirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşayalım. 4. Konya GastroFest’in hazırlanmasında emeği geçen şeflerimize, üreticilerimize, esnaflarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” değerlendirmesini yaptı.

MİLLETVEKİLİ ÖZER GASTRONOMİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, gastronominin yerel üreticiyi destekleyen, çiftçilerden esnafa kadar uzanan büyük bir kalkınma hamlesi olduğunu ifade ederek, “GastroFest bu yönüyle yerel ürünlerimizi markalaştıran ve ekonomimize değer katan stratejik bir yatırımdır. Bu noktada özellikle gençlerimize buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Selçuklu’dan devraldığımız bu eşsiz mirası sadece korumakla kalmayın. Modern mutfak anlayışıyla harmanlayarak geleceğe taşıyın. Ben bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilen başta Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza, şeflerimize, esnafımıza ve bu lezzeti kuşaktan kuşağa aktaran ustalarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“GASTRONOMİ BİZİM İÇİN YARINLARA TAŞIMAMIZ GEREKEN ÇOK KUTLU BİR EMANETTİR”

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Başkan Altay’a ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ben çok önemsiyorum çünkü bu Gastrofest hem ulusal hem uluslararası görünürlüğümüzü çok daha yukarıya taşıyacak, çok güzel bir proje. O yüzden tekrar ve tekrar tebrik etmek istiyorum başkanımızı. Tabii Konya'nın gastronomisi sadece bir yemek kültürü değil, şehrimizin tarihini, kültürünü, üretim gücünü ve misafirperverliğini de yansıtan önemli bir kültürel mirastır. Bu kültürel mirasların hepsi ama özellikle de gastronomi bizim için gerçekten çok kutlu bir emanettir yarınlara taşımamız gereken. Bu mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak, Konya'nın gastronomisi ve turizmdeki potansiyelini güçlendirmek açısından çok önemli buluyorum” ifadelerine yer verdi.

“KONYA'DA YEMEK MEDENİYETTİR”

Konya Valisi İbrahim Akın da yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yakinen biliyoruz ki bizim şehrimiz Konya'da yemek medeniyettir. Selçuklu'nun payitahtında saray mutfağının inceliğiyle Anadolu'nun tasavvufi sadeliğini aynı kazanda kaynatan bir mirasın varisleriyiz. Geçmişimizin hatırası bugünün zenginliği ve geleceğe bırakacağımız en kıymetli kültürel konumuz olan bu muazzam miras, bugün Konya'mızda 91'e yükselen coğrafi işaretli ürünümüzle tescillenen bamya çorbamızdan fırın kebabımıza, etliekmekten tiritimize kadar her bir lezzetiyle misafirperverliğimizi ve kardeşlik bilincimizi yaşatmakta olan festivalimizin hayata geçirilmesinde sağlanan imkanlar ve destekler için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Başkanımıza ve değerli çalışma arkadaşlarına şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından, şehrin gastronomi kültürüne uzun yıllardır değer katan, geleneksel lezzetlerin yaşatılmasına, tanıtılmasına emek veren esnaflara protokol tarafından “vefa ödülleri” verildi.

Konya’daki üniversitelerin gastronomi bölümlerinden mezun olan öğrencileri temsilen dört öğrenciye Mevlevi geleneğini sürdürmek amacıyla kuşak giydirildi.

Açılış programında son olarak protokol üyelerine ve misafirlere Türk mutfağında bolluğun, bereketin simgesi olan toyga çorbası ikram edildi ve daha sonra stantlar gezildi.

170 STANT KURULDU

Bu yılki teması “Ekmek” olarak belirlenen GastroFest’te, gastronomi etkinliklerinin yanı sıra kültür-sanat ve eğlence programlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden kapsamlı bir festival deneyimi sunulacak.

Festival kapsamında 170 stant kuruldu. Stantlarda Konya’nın yöresel lezzetleri, geleneksel ürünleri ve gastronomi kültürünü yansıtan çeşitli ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Festival programında ayrıca; ünlü şeflerin workshopları, gastronomi söyleşileri, yemek ve tadım etkinlikleri, çocuklara yönelik etkinlikler, konserler ve dans gösterileri başta olmak üzere farklı içeriklere yer verilecek.

4. Konya GastroFest, Pazar gününe kadar 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.