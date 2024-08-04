4 Ağustos 2024 Resmi Gazete Bugünün kararları neler? 4 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı, insan ömrünün uzaması ile yaşlanan toplumumuzda

yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak yaşlıların çok yönlü sorunlarını ele almak, toplumda

farkındalık oluşturmak ve çözüm üretimine katkıda bulunmak, araştırmalar yapmak ve eğitim

etkinliklerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversite bünyesindeki geriatri ve gerontoloji alanları ile ilgili tüm birimlerle iş birliği yaparak yaşlanma süreci ile ilgili konularda çok yönlü bilimsel araştırmaları, uygulamaları

ve eğitim faaliyetlerini koordine etmek ve yürütmek.

b) Yaşlılık döneminin ve beraberinde getireceği sorunların çözümüne yönelik bilimsel

araştırmaları desteklemek ve uygulama alanları oluşturmak.

c) Yaşlılık sürecinde görülme sıklığı artan hastalıklar konusunda epidemiyolojik araştırmaları planlamak ve yürütmek.

ç) Yaşlılarda sık görülen hastalıklarda erken tanı yöntemlerinin geliştirilmesine, güncel

takip, tedavi ve bakım planlarının yapılmasına ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, yaşlıların yaşam kalitesinin korunmasına ve

geliştirilmesine katkı sunan geriatrik rehabilitasyon merkezini kurmak ve yürütülen çalışmaları

planlamak.

e) Başarılı ve nitelikli yaşlanma ve yaşlanmayı geciktirme kapsamında toplumun her

kesimine yönelik eğitim ve araştırma faaliyetleri düzenlemek.

f) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla, vakıf ve derneklerle iş birliği içerisinde

bu kuruluşların amaç ve etkinliklerine uygun proje, araştırma ve incelemeler yapmak.

g) Toplumun yaşlı bireylerine yönelik olarak sağlık ve sosyal alanlarda, devlet politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda

uluslararası ve ulusal bilimsel toplantı, seminer, sempozyum, konferans, kongre ve kurslar düzenleyerek bilgi ve düşünce paylaşımını gerçekleştirmek, elde edilen sonuçları kamuoyuna duyurmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite ile toplum bütünleşmesinin bir örneği olarak yaşlılara ve yaşlı bakım merkezlerine eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

ı) Yaşlılık döneminin önemini vurgulayan yazılı, sözel ve görsel yayımlar yapmak suretiyle geniş kitlelere ulaşmak için farkındalığın oluşması yönünde çalışmalar yapmak.

i) İleri yaştaki kişilerin aktif, anlamlı, yeniliklere açık, ömür boyu öğrenen, insan onuruna yaraşır, bağımsız bir yaşam sürdürmeleri için gerekli önlemlerin alınması konusunda farkındalık oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b)Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev

süresi dolan Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili

çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcıları olarak görevlendirilebilir. Müdürün

görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi

biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle

görevinden alınabilir.

(4) Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar. Kesintisiz altı aydan

fazla olmamak üzere Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün belirlediği bir müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder.

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

e) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

g) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektöre sunmak.

ğ) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Rektörlükçe talep edildiğinde Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

h) Merkezin diğer idari işlerini yürütmek.

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam en fazla altı üyeden oluşur. Görevi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların etik ve bilimsel kurallara, ilgili

mevzuata uygun olarak daha iyi ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri ve kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için gerek görüldüğünde çalışma gruplarını oluşturmak, görevlerini düzenlemek.

c) Merkez elemanlarının geriatri alanındaki araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık

ve yayın konularındaki proje ve benzeri taleplerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu görüşmek.

d) Rektöre sunulmak üzere Merkezin bütçesini hazırlamak ve karara bağlamak.

e) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili sunacağı diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içi veya dışı uzman kişiler arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak en az bir kere Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Danışma Kurulu,

Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve İlgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

MADDE 15- (1) 28/6/2020 tarihli ve 31169 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yüksek

İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.