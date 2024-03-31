31 MART 2024 MARAŞ SEÇİM SONUÇLARI | Fırat Görgel mi Mukaddes Zeynep Arıkan mı? YSK verilerine göre Kahramanmaraş Yerel Seçim sonuçları!

31 Mart 2024 Kahramanmaraş Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Kahramanmaraş'ta hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Fırat Görgel, CHP'den adayı Mukaddes Zeynep Arıkan, ve İYİ Parti'den Mesut Dedeoğlu yarıştı. Peki, Kahramanmaraş'ta hangi parti, kim önde? Kahramanmaraş'ta AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

KAHRAMANMARAŞ YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin adayı Fırat Görgel, CHP'nin adayı Mukaddes Zeynep Arıkan, İYİ Parti'den Mesut Dedeoğlu ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi. Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAHRAMANMARAŞ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Fırat Görgel, CHP'nin adayı Mukaddes Zeynep Arıkan ve İYİ Parti'nin adayı Mesut Dedeoğlu kıyasıya bir mücadele veriyor.

Kahramanmaraş Belediye Başkan adayları oy dağılımı: