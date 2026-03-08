Haberler

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar
İstanbul'da yaklaşık 300 yıllık tarihi mirası ve megakentin en büyük üçüncü çeşmesi olan Tophane Çeşmesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen ve Osmanlı mimarisinin zarif meydan çeşmelerinden biri olarak bilinen Tophane Çeşmesi, yaklaşık üç asırdır İstanbul'un en önemli simgeleri arasında yer alıyor. Tophane Meydanı'nda bulunan ve İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesinin özellikle mermer yüzeylerinin lüle kısmında yakılan ateş nedeniyle zarar gördüğü görüldü.

TARİHİ SAYGISIZLIĞA İNCELEME BAŞLATILDI

Tarihi esere verilen zarar, çevrede bulunanların da tepkisini çekerken, olayın kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Öte yandan, çeşmenin üzerindeki is ve kurumun temizlenmesi amacıyla ekiplerin çalışma yapacağı öğrenildi.

"GERÇEKTEN DİKKAT ÇEKEN BİR ÇEŞME"

Taksi şoförü Veysi Astam, çeşmenin şu anki durumunun kötü olduğunu ifade ederek, "Biz genelde taksiciler burada çalışıyoruz, bu bölgede çalışıyoruz. Gerçekten dikkat çeken bir çeşme, uzun zamandır var olan bir çeşme. Gayet güzel, turistlerin de dikkatini çeken bir çeşme. Soğuktan dolayı muhtemelen evsizler yakmış. Yetkililer tarafından temizlenirse gayet iyi olur. Şu anda kötü gözüküyor gördüğünüz gibi. Ateş yakılmış, kül halinde bekliyor şu anda" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

