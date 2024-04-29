30 Nisan Kankalar Günü mü? Dünya Kankalar Günü ne zaman?

Sosyal medya üzerinde zaman zaman trend başlıklar arasına giren "Kanka Günü" etiketi hakkında detaylar sıkça araştırılıyor. Peki, 30 Nisan Kankalar Günü mü? Dünya Kankalar Günü ne zaman?

30 NİSAN KANKALAR GÜNÜ MÜ?

30 Nisan Dünya Kankalar Günü olarak kutlanıyor. Dünya Arkadaşlık Günü'nden farklı olan bu özel günde arkadaşlar birbirlerine hediyeler alıyor, şakalar yapıyor. Dünya Arkadaşlık Günü ise 30 Temmuz'dur. Dünya Arkadaşlık Günü ya da Dünya Dostluk Günü 1958 yılında birkaç Güney Amerika ülkesinde kutlanmıştır. Özellikle Paraguay'da.İlk Dünya Dostluk Günü 30 Temmuz 1958 yılında önerilmiştir. 27 Nisan 2011 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından resmi Uluslararası Dostluk Günü olarak 30 Temmuz ilan edildi.

KANKA NE DEMEK?

Kanka kelimesi TDK açısından olmayan bir sözcüktür. Çünkü Türkçede bir anlam ifade eden sözcük değildir. Fakat özellikle en yakın arkadaşlar ya da en yakın dostlarının birbirlerine söyledikleri ifade olarak dile getirmek mümkün. Bu yüzden Türkçedeki anlamı olarak, 'Kardeş kadar yakın olan kimse' anlamı üzerinde karşılık bulmaktadır.

KANKA MESAJLARI

• Seni seviyorum kanka çünkü ben olmasam bile insanlara beni savunursun, biliyorum.

• Benim en büyük servetim, candan gülen bir arkadaşımın olması.

• Her zaman 'Yanındayım' dedin bundan daha anlamı bir söz olabilir mi?

• Korkutmuyor beni acılar, sen yanımdayken hepsini halledebilirim, biliyorum.

• Kanka sadece bir kelime değildir. Kanka damarlarında dolaşan kan, yaşamak için ihtiyacın olan aldığın nefestir.

• Sen benim yıldızımsın. Karanlık çıktığında ortaya çıkan sensin.

• Bana el uzatan kişi değil, el uzatılacak duruma düşmeyeyim diye benim için çabalayan kişisin sen.

• Hayat küçük şeylerden oluşur ama sen varsan küçük şeyler bile çok değerli olur.

• Seninle gülmeyi, ağlamayı, eğlenmeyi ve kava etmeyi hiçbir şeye değişmem.

• Sen ben ayaktayken değil, ben düştüğümde yanımdaydın. Benim için yaptıklarını asla unutmam.

• Mutluluk benim için çok zor değil. Seninle zaman geçirsem dünyanın en mutlu insanı olurum ben.

• Seninle saçmalamayı başka biriyle gülmeye değişmem.

• Dünyanın en güzel yeri neresi bilmiyorum ama seninle yan yanaysak benim için her yer dünyanın en güzel yeri gibi.

Bize kötü davrananlara çok üzülüyorum, demek ki henüz gücümüzü görememişler.

• •Ben bazen düşünemiyorum, benim yerime sen düşün kanka.

• •Eğer kankamla ve benimle ilgili bir probleminiz varsa ağlayarak günlüğünüze yazabilirsiniz.

• •Kankamla gidene kal demeyiz çünkü giden gittiği gün bizi kaybeder.

• •O senin neyin olur deseler 'Suç ortağım olur.' derim.

• •Kanka sen bana bakma, ben senin hep etrafında olurum zaten.

• •Birlikteyken hiç komik olmayan şeylere bile saatlerce gülebiliyoruz.

Kankalık, son bulmayan arkadaşlıklardır.

•'İnsan ailesini seçemez.' derler, sen benim bu dünyadaki seçtiğim ailemsin.

•Herkes karşında olsa bile her zaman yanında olan insan kankandır.

•Kanka, uçurumdan düşmemek için tutunduğun daldır.

•Zor zamanlarda yanında sana destek olan bir kankan varsa o zamanlar düşündüğün kadar zor değildir.

•Sadece iyi zamanlarında değil kötü zamanlarında da yanında olan kişiye kanka denir.

•Kankalar ne olursa olsun birbirlerini yargılamaz.

•Gerçek bir kankaya sahipsen, dünyanın geri kalanına ihtiyacın yoktur.

•Gerçek bir arkadaşının olmaması dünyadaki en büyük yalnızlıktır.

•Dostum, her zaman seni kötülüklerden koruyacağıma söz veriyorum.

•Birlikte girdiğimiz her savaştan galip çıkacağımıza eminim.

•Ne zaman kötü ve yalnız hissetsem elimi tuttun, 'Ben buradayım' dedin.

•Sana bir şey olsa acısını ben hissederim kanka, sen ağlasan benim içim parçalanır.

•Gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de, doğrulsan da, düşsen de asla peşini bırakmaz.

•Dostum sen benimleyken bana kimse zarar veremez.

•İnsanın her zaman özlediği, kavga ettiği, küstüğü ve nazının geçtiği bir dostu olmalı.

•Dostluk illa yan yana, diz dize olmak değildir. Asıl dostluk can cana, kalp kalbe olmaktır.

•'Ben iyiyim' dediğinde 'İyi değilsin biliyorum' diyen kişidir kanka.

•Kankalık: Umulmayacak kadar yakın, unutulmayacak kadar derin ve sadece ender insanlarla yaşanacak kadar özeldir.

Şanslıyım çünkü ne yaparsam yapayım, ne olursa olsun, benimle olacak bir kankam var.

•Kankam sen bu kirli dünyada balkonunda çiçekler açan bir ev gibisin.

•Yüzümdeki tebessümün sebebi sensin kanka.

•İyi ki dememin en büyük sebebi sensin biricik dostum.

Güneş mi açtı, sen mi gülümsedin?

•Ellerini uzat kanka, birlikte her şeyi halledebiliriz.

•Yanına geleyim, ne derdim kalır ne tasam.

•Canımdan çok sevdiğim dostlarım var.

•İsterse yıllar geçsin, biz birbirimizi görünce yine çocuk oluruz.

•Yazın denize girip, kışın karda oynayalım.

•Kankamla beraberken bir gün değil, her gün en güzel günüm.

•Birlikte nice 10'lu, 20'li, 30'lu yıllarımız olsun.

•Bir ömür geçirsem seninle yine de senin dostluğuna doyamam.

•Ben seninle kavga ederim, tartışırım ama sen zor duruma düşsen ilk ben koşarım.

•Kardeşimsin sen benim.

•Dost, herkes çekip gittiğinde çıkıp gelendir.

•Dertlerime derman olan bir kankam var.

•Hayatta bir canın olsun bir de can dostun...

•Hayat içinde güzellikler barındırır. Ben bu güzellikler arasında en güzelini, seni buldum kankam.

•Seninle birlikte gidersek en karanlık yerlerde bile güneş açar.

•Dostumsun sen benim, gözüm kapalı güvendiğim kişisin.

•Kanka sen 'Önemli olan ruh güzelliğidir.' sözünün en güzel kanıtısın.

•Gülüşün içimi ısıtır, bana neşe verir.

•Seni dinlemek dünyanın en güzel şarkısını dinlemek gibi kanka, öyle huzurlu öyle içten.

•Seninle geçirdiğim saatler su gibi akıp gidiyor, sana doyamıyorum canım kankam.

•Senin yanında çocuk gibiyim kanka. Yalan yok, acı yok, mutsuzluk yok.

•Seninle olan bağımızı cümlelere dökmeye yetmiyor gücüm.

•Aramıza ne kadar mesafe girerse girsin, sen her zaman benim kalbimde olacaksın.