30 Eylül Salı TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, ATV, Show TV ve daha fazlası

30 Eylül 2025 Salı akşamı televizyon ekranları birbirinden iddialı dizilerle dolu. TRT 1'de "Mehmed: Fetihler Sultanı", Show TV'de "Bahar", NOW TV'de "Kıskanmak" ve ATV'de "Gözleri Karadeniz" izleyicilerle buluşuyor. Kanal D ise "Ortadirek Şaban" ile nostalji rüzgârı estirirken gece kuşağında "Uzak Şehir" ve "Poyraz Karayel" gibi yapımların tekrar bölümlerine yer veriyor. Yerli dizilerin tekrarları ise genellikle gece kuşağına taşınmış durumda.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL SALI 2025

TRT 1'in Salı gününe özel yayın akışı sabah saatlerinde İstiklal Marşı ve "Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye" ile başlıyor. "Kalk Gidelim", "Adını Sen Koy" ve "Alişan İle Hayata Gülümse" sabah ve öğle kuşağını doldururken öğleden sonra "Seksenler" ve "Cennetin Çocukları" ekrana geliyor. Akşam 19.00'da Ana Haber ve hemen ardından "İddiaların Aksine" izlenebiliyor. Prime time'da 20.00'de "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve 22.00'de UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçı Galatasaray–Liverpool heyecanı var. Gece kuşağında ise "Cennetin Çocukları" ve "Seksenler" tekrar bölümleriyle yayın akışını sürdürüyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL SALI 2025

Show TV, 30 Eylül Salı sabahına "Aile" dizisinin tekrar bölümüyle başlıyor. "Bu Sabah" ve "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" sabah kuşağında izleyicilerle buluşurken "Gelin Evi" ve "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" öğle ve öğleden sonraları ekrana geliyor. 18.45'te Show Ana Haber'in ardından 20.00'de "Bahar" dizisi yeni bölümüyle prime time'da yer alıyor. Gece kuşağında "Veliaht" ve "Kızılcık Şerbeti" tekrar bölümleri yayınlanıyor.

TV8 YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL SALI 2025

TV8'in 30 Eylül 2025 Salı yayın akışı sabah saatlerinde magazin ve yarışma programlarıyla başlıyor. Gün boyunca yemek programları ve gündüz kuşağı içerikleri ekranlara geliyor. Akşam kuşağında ise genellikle popüler yarışma programları veya özel yapımlar yer alıyor. Kesin liste TV8'in resmî internet sitesinden takip edilebilir.

KANAL D YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL SALI 2025

Kanal D, Salı sabahına "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisiyle başlıyor. Ardından "Neler Oluyor Hayatta?", "Yaprak Dökümü" ve "Gelinim Mutfakta" izleyiciyle buluşuyor. Öğleden sonra "Arka Sokaklar" ve 18.30'da Kanal D Ana Haber yayınlanıyor. 20.00'de "Ortadirek Şaban" ile nostalji rüzgârı eserken 21.45'te filmin devamı ekrana geliyor. Gece kuşağında "Uzak Şehir", "Poyraz Karayel" ve "Kuzey Güney" tekrarları bulunuyor.

NOW YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL SALI 2025

NOW TV sabah saatlerinde "İlk Bakış" ve "İlker Karagöz ile Çalar Saat" ile güne başlıyor. "Çağla ile Yeni Bir Gün", "Yasak Elma" ve "En Hamarat Benim" öğle kuşağını oluşturuyor. 16.30'da "Kıskanmak" yayınlanırken 19.00'da Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber ekrana geliyor. Prime time'da 20.00'de "Kıskanmak" yeni bölümüyle yayınlanırken 23.30'da "Halef: Köklerin Çağrısı" ve gece boyunca "İnadına Aşk" ve "Bay Yanlış" tekrarları ekranlarda yer alıyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL SALI 2025

Star TV'nin 30 Eylül Salı yayın akışı sabah saatlerinden itibaren magazin ve dizilerle başlıyor. Gün içi kuşağında sevilen dizilerin tekrar bölümleri ve yemek programları yer alırken akşam kuşağında genellikle yeni diziler veya sinema filmleri ekranlara geliyor. Güncel akış Star TV'nin resmî sayfasından takip edilebilir.

ATV YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL SALI 2025

ATV, Salı sabahına "Ateş Kuşları" ile başlıyor. "Kahvaltı Haberleri" ve "Müge Anlı ile Tatlı Sert" gündüz kuşağını oluşturuyor. Öğle saatlerinde "ATV Gün Ortası" ve "Gözleri Karadeniz" ekrana geliyor. 16.00'da "Esra Erol'da" ve 19.00'da ATV Ana Haber yayınlanıyor. Prime time'da 20.00'de "Gözleri Karadeniz" dizisi yeni bölümüyle ekranlarda. Gece kuşağında ise yerli dizilerin tekrar bölümleri ve "Kardeşlerim" izlenebiliyor.

