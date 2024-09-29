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30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak?

30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak?
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30 Eylül tarihli Ankara hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri yayınlandı. Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...

30 Eylül tarihli Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da önümüzdeki günlerde havanın az bulutlu ve açık başlaması, zamanla parçalı bulutlu bir hale gelmesi ve özellikle yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla geçmesi bekleniyor. İşte, 5 günlük hava durumu tahmini;

30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yağışların özellikle öğleden sonra kuvvetleneceği ve yerel olarak etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Ankara genelinde, özellikle dışarıda plan yapan vatandaşların dikkatli olması önem taşıyor.

30 Eylül Ankara Hava durumu | Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Ankara'da hava nasıl olacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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