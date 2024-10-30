29 Ekim Belediye konserlerinde şarkıcılara ne kadar verildi? Cumhuriyet Bayramı'nda sanatçılar ne kadar kazandı? (Hadise, Duman, Bengü, Şevval Sam)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok belediye konser düzenledi fakat düzenlenen bu konserlerin ücretleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, sanatçılara verilen paraları duyunca tepki gösterdi. Birçok kişi, Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser veren Hadise, Athena, Şevval Sam, Bengü gibi sanatçıların ne kadar kazandığını merak ediyor. Peki, 29 Ekim Belediye konserlerinde şarkıcılara ne kadar verildi? Cumhuriyet Bayramı'nda sanatçılar ne kadar kazandı? (Hadise, Athena, Duman, Bengü, Şevval Sam, Erol Evgin)

CUMHURİYET BAYRAMI BELEDİYE KONSERLERİ

Duman 4.5 milyon

Hadise 6 milyon

Bengü 3.5 milyon

Erol engin 2.5 milyon

Zülfü livaneli 3.5 milyon

Sila 3.5 milyon

Atena 4.5 milyon

Şevval Sam 3.5 milyon

Hadise

Bengü

Şevval Sam