29 Ekim Belediye konserlerinde şarkıcılara ne kadar verildi? Cumhuriyet Bayramı'nda sanatçılar ne kadar kazandı? (Hadise, Duman, Bengü, Şevval Sam)
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen belediye konserlerinde sahne alan sanatçılara ne kadar ödeme yapıldığı merak konusu oldu. Hadise, Athena, Duman, Bengü, Şevval Sam ve Erol Evgin gibi isimlerin ne kadar kazandığı gündeme geldi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında birçok belediye konser düzenledi fakat düzenlenen bu konserlerin ücretleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, sanatçılara verilen paraları duyunca tepki gösterdi. Birçok kişi, Cumhuriyet Bayramı kapsamında konser veren Hadise, Athena, Şevval Sam, Bengü gibi sanatçıların ne kadar kazandığını merak ediyor. Peki, 29 Ekim Belediye konserlerinde şarkıcılara ne kadar verildi? Cumhuriyet Bayramı'nda sanatçılar ne kadar kazandı? (Hadise, Athena, Duman, Bengü, Şevval Sam, Erol Evgin)
CUMHURİYET BAYRAMI BELEDİYE KONSERLERİ
- Duman 4.5 milyon
- Hadise 6 milyon
- Bengü 3.5 milyon
- Erol engin 2.5 milyon
- Zülfü livaneli 3.5 milyon
- Sila 3.5 milyon
- Atena 4.5 milyon
- Şevval Sam 3.5 milyon