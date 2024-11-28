28 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 28 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 28 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 28 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 28 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1821 - Panama, İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti.

1893 - Kadınlar ilk kez bir ulusal seçimde (Yeni Zelanda genel seçimleri) oy kullandı.

1905 - İrlanda siyasi partisi, Sinn Féin kuruldu.

1912 - Arnavutluk, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1918 - Kâzım Karabekir Paşa'nın Kars'tan İstanbul'a gelişi.

1920 - Mehmet Âkif Ersoy ve Eşref Edip "Sebilü'r-Reşad" dergisini, Kastamonu'da çıkarmaya başladılar.

1922 - Bursa'nın İznik ilçesinin, Yunan işgalinden kurtuluşu.

1925 - Kabul edilen Şapka Kanunu yürürlüğe girdi. Artık, başta memurlar olmak üzere "herkes şapka takacak."

1934 - Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, Ulus adıyla çıkmaya başladı.

1936 - Japonya, İtalya'nın Habeşistan'ı ilhakını tanıdı.

1938 - Atatürk'ün, 5 Eylül'de yazdırdığı vasiyetnamesi açıldı. Atatürk, vasiyetinde; parasının nemasından yakınlarına, manevi evlatlarına aylık, İnönü'nün çocuklarına yükseköğrenim ödeneği bağlanması koşuluyla parasını ve Çankaya'daki mülkünü CHP'ye bıraktı. Nemadan kalacak miktarın her yıl Türk Dil ve Tarih kurumlarınca paylaşılmasını istedi.

1940 - II. Dünya Savaşı ortamında 500 kilogramdan fazla tahıl stoklarına, Ticaret Bakanlığınca el konulması kararlaştırıldı.

1943 - Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt ve Josef Stalin Tahran'da toplandı.

1958 - Türkiye-Fransa ve Türkiye-Belçika arasında mali yardım anlaşmaları imzalandı.

1962 - Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'deki orta menzilli Jüpiter füzelerini sökme kararı aldı.

1964 - Süleyman Demirel, favori olan rakibi Saadettin Bilgiç'ten 1072 oy fazla alarak Adalet Partisi'ne Genel Başkan seçildi.

1967 - NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio, Ankara'da Dış İşleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile görüştü ve Atina'ya geçti. Türk jetleri Kıbrıs üzerinde uyarı uçuşları yaptı.

1968 - Eski CIA istasyon şefi, ABD'nin yeni Türkiye Büyük Elçisi Robert Komer'in Türkiye'ye gelişi İstanbul Yeşilköy'de protesto edildi. Protestoculardan Deniz Gezmiş, Rahmi Aydın, Mustafa Zülkadiroğlu, Toygun Erarslan ve Mustafa Gürkan tutuklandı.

1974 - Ankara'daki Ağaç ve Metal İşleri Olgunlaşma Enstitüsü öğrencileri eğitim ve öğretim adı altında ucuz işçi olarak çalıştırıldıkları gerekçesiyle ölüm orucuna başladılar.

1977 - CHP lideri Bülent Ecevit, Niğde'de "Tek yol devrim" sloganıyla karşılandı. Ecevit topluluğa "Tek yol oy" sözleriyle karşılık verdi.

1977 - Yeni Zelanda'nın Auckland Uluslararası Havalimanı'nı ile Antarktika arasında gidiş-dönüş seferleri yapan McDonnell Douglas DC-10-30 uçağı; Erebus Dağı, Ross Adası, Antarktika'da yere çakıldı. Kazada 257 kişi hayatını kaybetti.

1979 - Vatikan Devlet Başkanı Papa II. Jean Paul, resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi.

1986 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, MGK toplantısında, "Nurcuların ve Süleymancıların yurtlarda çocukların taze beyinlerini yıkadıklarını" söyleyip hükûmete irtica uyarısı yaptı.

1997 - Sivas'taki Madımak Oteli'nde, 2 Temmuz 1993'te 35 kişinin yakılması olayıyla ilgili olarak yargılanan 99 sanıktan 33'ü ölüm cezasına çarptırıldı.

1998 - Hakkâri'nin Çukurca ilçesi yakınında bir askeri helikopter, teröristlerin açtığı ateşte pilotun vurulması sonucu düştü. 16 asker öldü.

2002 - Kenya'da İsraillilerin sahibi olduğu bir otele düzenlenen intihar saldırısında 12 kişi öldü.

2002 - Mombasa Hava Limanından kalkan bir İsrail uçağına iki füze atıldı.

2010 - Haydarpaşa Garı'nın çatısında çıkan yangın sonucunda, çatısı ve 4. katı büyük zarar gördü.

2015 - Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, bir basın açıklaması yaptığı sırada başına isabet eden bir kurşun sebebiyle öldü.