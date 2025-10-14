28 Ekim yarım gün tatil mi? 29 Ekim hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil yapılacak?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, hem çalışanlar hem öğrenciler hem de veliler tatil süresine dair sorularını artırdı. Özellikle 29 Ekim'in resmi tatil olup olmadığı ve bayramdan önceki 27 ile 28 Ekim tarihlerinde ek tatilin uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2025 yılı Cumhuriyet Bayramı döneminde tatil planları yapmayı düşünenler için tüm detaylar ve olası açıklamalar haberimizde sizleri bekliyor.

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu simgeleyen ve her yıl coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı olarak ülke genelinde resmi tatil ilan edilir. 1923'te Cumhuriyet'in ilan edildiği bu özel gün, kamu kurumları, okullar ve üniversiteler için tatil günü olarak kabul edilir. Devlet daireleri kapalı olur, eğitim kurumları ders yapmaz ve birçok özel sektör çalışanı da izinli sayılır.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

28 Ekim'in yarım gün tatil olup olmayacağı, her sene ilgili resmi makamların açıklamalarına bağlı olarak değişebilir. Standart uygulamada 28 Ekim resmi tatil olarak değerlendirilmez ve yarım gün tatil uygulaması yaygın değildir. Zaman zaman kurumlar çalışanlarına kolaylık sağlamak için özel izin verebilse de, 2025 yılı için resmi bir duyuru henüz yapılmamıştır.

29 EKİM 2025'TE HANGİ GÜNE GELİYOR?

2025 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu nedenle kamu kurumları, eğitim kuruluşları ve birçok özel sektör işletmesi kapalı olacak, vatandaşlar ise çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutlayacaktır.

29 EKİM'DE KAPALI OLAN KURUMLAR