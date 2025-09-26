Tarihte bugün ne oldu? 26 Eylül Tarihinde Tarihte Neler Oldu?

26 Eylül, takvimde basit bir tarih gibi görünse de, hem Türkiye'de hem de dünyada derin etkiler bırakan olayların yaşandığı kritik bir gündür. Askeri girişimlerden toplumsal hareketlere, bireysel direnişlerden uluslararası gelişmelere kadar birçok önemli olay bu tarihte kayda geçmiştir. Tarihin seyrini etkileyen bu gelişmelerin arka planı ve ayrıntıları haberimizin devamında sizlerle.

OLAYLAR

1396 – Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid, Niğbolu Zaferi'ni kazandı.

1561 – Osmanlı'da Şehzade Bayezid, taht mücadelesi sonucu idam edildi.

1911 – İtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti; Trablusgarp Savaşı başladı.

1925 – İstanbul'da tulumbacılar teşkilatı kaldırıldı, yerine modern itfaiye kuruldu.

1950 – Birleşmiş Milletler askerleri, Kore Savaşı'nda Seul'u ele geçirdi.

1974 – Bilim insanları, aerosol spreylerin ozon tabakasına zarar verdiğini açıkladı.

1993 – Karun Hazinesi, ABD'den Türkiye'ye iade edildi.

DOĞUMLAR

1897 – William Faulkner, Amerikalı yazar.

1906 – Dmitri Shostakovich, Rus besteci.

1944 – Michael Douglas, Amerikalı aktör ve yapımcı.

1952 – Christopher Reeve, Amerikalı aktör (Superman).

1961 – Mehmet Aslantuğ, Türk sinema ve dizi oyuncusu.

1968 – Will Smith, Amerikalı aktör ve müzisyen.

1969 – Catherine Zeta-Jones, Galli oyuncu.

ÖLÜMLER