252 genç yetenek kariyerlerine ilk adımı Turkcell’de attı

Genç istihdamına önemli katkı sunan Türkiye’nin en kapsamlı işe alım programı GNÇYTNK 2026 tamamlandı. Üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında eğitim gören lisans öğrencileri ile en fazla iki yıllık iş deneyimi olan yeni mezunlara yönelik programa, Türkiye’deki 208 üniversitenin tamamından 58.036 genç başvurdu. Ocak ayında başlayan değerlendirme süreci sonunda 252 genç, GNÇYTNK Full Time ve GNÇYTNK Part Time programlarıyla Turkcell'de işe başladı. GNÇYTNK’ler Turkcell Küçükyalı Plaza'da düzenlenen oryantasyon programında şirket yöneticileri ile bir araya gelirken birbirlerini daha iyi tanıma imkânı da buldu.

“11 yılda 1.836 genç yeteneği Turkcell ekosistemine kazandırdık”

Turkcell İnsan ve İş Desteklerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, Turkcell ailesine katılan gençleri kutlayarak şöyle dedi: “GNÇYTNK ile gençlere bir iş fırsatı sunmanın ötesinde, potansiyellerini keşfedebilecekleri, yetkinliklerini geliştirebilecekleri ve fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir alan açıyoruz. Bu yıl Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamından başvuru almamız da programın başarısının ve erişim gücünün bir kanıtı. Programa katılan 252 gencimizle birlikte, 2015 yılından bu yana Turkcell ekosistemine kazandırdığımız genç yetenek sayısı 1.836’ya ulaştı. Gençlerin hayallerini desteklemeyi, ülkemizin dijital geleceğine yaptığımız yatırımın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Turkcell ailesine katılan tüm gençlerimize hoş geldiniz diyor, kariyerlerinde başarılar diliyorum.”

GNÇYTNK 2026’ya Veri Merkezi Talent Camp programı eklendi

GNÇYTNK ekosistemine bu yıl GNÇYTNK Talent Camp - Veri Merkezi programı da eklendi. Google Cloud ile yürütülen stratejik iş birliğinden hareketle tasarlanan ve veri merkezi alanında gençlerin yetiştirilmesini amaçlayan Talent Camp kapsamında, adaylara yaklaşık üç ay yoğun teknik eğitim verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan elektrik, elektrik-elektronik, makine veya enerji mühendisliği bölümlerinin üçüncü sınıflarında eğitim gören öğrenciler, GNÇYTNK Part Time mülakatlarına alınarak değerlendirme sürecine dahil edildi.

Ayrıca gençlerin kariyer yolculuğundaki desteklerine teşekkür etmek amacıyla, GNÇYTNK 2026’ya kabul edilen 252 gencin ailesine özel olarak hazırlanan hediyeler gönderildi.

KUTU

Turkcell’de çalışanlara özel kişiselleştirilmiş yan haklar

Turkcell’de yapay zekânın iş kültürüne etkisi dikkate alınıyor. Bu kapsamda dünyanın en güçlü yapay zekâ modellerinden Gemini ve NotebookLM tüm Turkcell çalışanlarına dijital yan hak olarak sunuluyor. Bununla birlikte Turkcell çalışanları kişiselleştirilmiş yan haklardan da faydalanıyor. Her çalışanın kendi yaşam tarzına, önceliklerine ve ihtiyaçlarına göre seçim yapabildiği Flex Menü sayesinde özel sağlık sigortası, yemek kartı, bireysel emeklilik, çocuk eğitim desteği, sağlıklı yaşam paketleri, alışveriş çekleri ve Paycell bakiyesi gibi seçenekler arasından tercih yapılabiliyor.

Teknoloji

• Ücretsiz Gemini ve NotebookLM kullanımı

Sağlık ve iyi yaşam

• Özel sağlık sigortası

• Diyetisyen, psikolog ve fizyoterapist desteği

• Pedagog, diş hekimi ve işyeri hekimi

• Spor salonu

Aile ve özel yaşam

• Hoş Geldin Bebek Ödemesi

• Evlilik ve bebek paketleri

• Kreş ve çocuk eğitim desteği

• Karne günü izni

• Doğum günü izni

Finansal ve kişiselleştirilebilir haklar

• Yemek kartı

• Bireysel emeklilik

• Alışveriş çekleri

• Paycell bakiyesi

• Kıdem yılına göre gram altın hediyesi

Sosyal fayda ve ayrıcalıklar

• Doğum gününe özel sosyal sorumluluk bağışı

• Özel gün hediyeleri

• Mağaza ve dijital platform indirimleri

• Çalışan Yakını Kampanyası

• Dijital Ürün ve Servisler (Fizy, Lifebox, TV+)

• Ramazan Paketi

• Bayram Çikolatası

• Bayram İkramiyeleri