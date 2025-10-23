Haberler

24 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 24 Ekim Cuma Hutbesi tam metni!

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı, 24 Ekim Cuma günü ülke genelinde kılınacak cuma namazında okunacak hutbeyi resmi internet sitesi ve sosyal medya kanallarında yayımlayarak vatandaşların erişimine açtı. Her hafta olduğu gibi bu haftanın hutbesi de Müslümanların manevi dünyasına rehberlik eden, inanç ve ahlaki değerlere odaklanan önemli mesajlar taşıyor. 24 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı mı?

Cuma namazı, Müslümanların bir araya gelerek aynı safta buluştuğu, kardeşlik bağlarını pekiştiren en anlamlı ibadetlerden biridir. Bu ibadetin ayrılmaz bir parçası olan hutbeler ise hem bireylerin manevi yolculuğuna yön verir hem de toplumsal bilinç ve duyarlılığın canlı kalmasına katkı sağlar. 24 Ekim'e özel hazırlanan bu haftaki hutbe, dini ve ahlaki değerlere dikkat çekerek müminlerin hem manevi hem de toplumsal sorumluluklarını yeniden hatırlamalarını sağlıyor. Böylece inananlar, hem imanlarını tazeleme hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirme fırsatı buluyor.

HUTBE NEDİR?

Hutbe, İslam geleneğinde özellikle cuma ve bayram namazlarında imam tarafından cemaate yönelik olarak yapılan dini hitaptır. Arapça kökenli "hitabe" kelimesinden türeyen hutbe, hem manevi hem de toplumsal bir rehberlik görevi üstlenir. Müslümanlara inanç, ahlak ve sorumluluk bilinci aşılamak, onları iyiliğe teşvik etmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek hutbenin temel amacını oluşturur.

HUTBENİN ÖZELLİKLERİ
CUMA HUTBESİ

• Her hafta cuma günü, öğle ezanından sonra kılınan cuma namazı öncesinde okunur.

• Farz-ı kifaye hükmündedir; yani belli bir topluluk tarafından eda edildiğinde diğer Müslümanlardan sorumluluk kalkar.

• Sünnete uygun şekliyle Arapça okunur; ancak cemaatin anlayabilmesi için çoğu ülkede yerel dile çevrilerek açıklamalar yapılır.

BAYRAM HUTBESİ

• Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının ardından okunur.

• Bayram hutbesi, namazın tamamlayıcı bir bölümü olarak kabul edilir; ancak cuma hutbesi gibi dinlenmesi zorunlu değildir.

HUTBENİN BÖLÜMLERİ
BAŞLANGIÇ

• Hutbe genellikle "Elhamdülillah" sözüyle başlar.

• Ardından Kelime-i Şehadet getirilir:

"Eşhedü en lâ ilâhe illallah" ve "Eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh."

ANA KONU

• Bu bölümde Kur'an-ı Kerim'den ayetler, hadisler ve dini öğütler aktarılır.

• Güncel olaylara değinilerek Müslümanların manevi, ahlaki ve sosyal farkındalıklarını güçlendirmek hedeflenir.

DUA İLE BİTİŞ

• Hutbenin sonunda tüm müminleri kapsayan bir dua okunur. Bu dua, hem manevi huzuru hem de toplumsal birliği pekiştirir.

HUTBENİN HÜKÜMLERİ

• Cuma namazının sahih olabilmesi için hutbenin okunması zorunludur.

• Hutbe esnasında konuşmak, dikkat dağıtmak veya başka bir işle meşgul olmak uygun görülmez.

• Cemaatin hutbeyi sessizlik içinde, dikkatle dinlemesi tavsiye edilir..

Hutbe :

