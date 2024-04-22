Şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin saymakla bitmeyen 'göğüs kabartan' günlerinden biri de 23 Nisan günü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu başkanlığını yürüttüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920 tarihinde kuruldu. Bu önemli gün ülkemizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Türk tarihi için değerli bir gün olan 23 Nisan 1920 hakkında merak edilen pek çok konu var. O konulardan biri de; 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? İşte ayrıntılar...

TBMM'NİN İLK AÇILIŞ KONUŞMASINI KİM YAPTI?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türk milletinin egemenliğini temsil etmek üzere kurulmuş olan ulusal yasama organıdır. TBMM'nin açılışı, Türk milletinin egemenliğine dayalı olarak kurulan ilk meclis olması bakımından büyük önem taşır. TBMM'nin açılışının önemli bir parçası, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki Kurtuluş Savaşı'nın başarısı ve Türk milletinin egemenlik iradesinin ifadesi olarak kabul edilir. TBMM'nin ilk açılış oturumu, 23 Nisan 1920 tarihinde gerçekleşti ve bu tarih, Türkiye'de "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak kutlanır.

Bu özel güne dair merak edilen bir unsur da, yüce Meclis'in tarihteki ilk konuşmasını kimin yaptığı oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk açılış konuşmasını, Mehmet Şerif Bey gerçekleştirdi. TBMM'nin bir geleneği olarak, Meclis konuşmasını, Meclis'in en yaşlı üyesi yapar. O dönemde Sinop Mebusu 1845 doğumlu olan Mehmet Şerif Bey, Meclis'in en yaşlı üyesi idi. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihteki ilk açılış konuşmasını Mehmet Şerif Bey gerçekleştirdi.

Mehmet Şerif Bey Meclis'in ilk açılış konuşmasında şu cümleleri kullandı; "Bu Yüce Meclis'in en yaşlı üyesi, geçici başkanı sıfatıyla ve ilahi tevfik ile milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde mukadderatını bizzat ele aldığını ve idare etmeye başladığını bütün cihana ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum"

MEHMET ŞERİF BEY KİMDİR?

Mehmet Şerif Bey, 1845 yılında Kırklareli'nin Çakıllı köyünde doğdu. Babası Mustafa Efendi ve annesi Adile Hanım'ın çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'da bulunan Mekteb-i Sultani'den (Galatasaray Lisesi) mezun oldu. Maarif nezaretinde kariyerine başlayan Şerif Bey, Priştine, Sakız, Ankara ve Kastamonu gibi çeşitli şehirlerde maarif müdürlüğü görevlerinde bulundu. 23 Ağustos 1899'da Kastamonu Maarif Müdürü iken emekliye ayrıldı.

Kastamonu'dayken milli mücadeleye katılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 1. Dönem Sinop Milletvekili olarak seçildi. 23 Nisan 1920'de Meclis'in ilk açılış oturumunu başkan olarak yönetti. Ayrıca, 20 Kasım 1922'de Hilafetin seçimini meclis adına kutlamak ve kutsal emanetleri teslime memur meclis heyetinin başkanlığını üstlendi. Milletvekilliği sona erdikten sonra Ankara'ya yerleşti ve 15 Eylül 1929'da vefat etti. Evli ve 7 çocuk babasıydı.