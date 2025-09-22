22 EYLÜL PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?

2 Eylül 2025 Pazartesi akşamı ekranlarda neler olacağı şimdiden merak konusu. Özellikle haftanın ilk iş gününün yorgunluğunu atmak isteyenler için televizyon kanalları birbirinden iddialı diziler ve programlarla dolu bir yayın akışı hazırladı. A Tv, Kanal D, NOW TV (eski FOX TV), Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi Türkiye'nin önde gelen kanallarında bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Hangi yapım hangi kanalda saat kaçta başlayacak? İşte, 22 Eylül Pazartesi yayın akışına dair tüm detaylar....

ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

ATV, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sabah haberlerinden prime time dizilerine kadar geniş bir yayın yelpazesi sunuyor. Akşam saatlerinde iki güçlü dizi ekranlara geliyor.

Günlük Yayın Akışı:

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm)

22:45 Can Borcu ( Dizi )

KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Kanal D, nostaljik dizilerle başlayan yayın akışını gün boyu süren eğlence programlarıyla sürdürüyor. Akşam kuşağında ise dramatik bir dizi yer alıyor.

Günlük Yayın Akışı:

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir ( Dizi )

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

NOW TV (eski adıyla FOX TV), sabah haberleri ve kadın programlarının ardından, akşam saatlerinde iddialı yapımlarını izleyiciyle buluşturuyor.

Günlük Yayın Akışı:

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak ( Dizi )

22:45 Halef: Köklerin Çağrısı (Devam Bölümü / Dizi )

SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Show TV, sabah saatlerinde eğlenceli yapımlarla başlıyor, akşam saatlerinde ise dram ve aksiyon türlerini sevenler için iki dizi yayınlıyor.

Günlük Yayın Akışı:

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht ( Dizi )

22:45 Bahar ( Dizi )

STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

Star TV, gün boyu klasikleşmiş dizilerin tekrar bölümleri ve yerli sinema ile yayın akışını oluştururken, akşam saatlerinde genellikle film ya da tekrar dizi bölümleriyle izleyicisini karşılıyor.

Günlük Yayın Akışı:

07:00 Söz

09:00 Dolunay

11:00 Erkenci Kuş

13:00 Güzel Köylü

15:00 Yerli Dizi Tekrar

17:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar veya Film)

22:30 Dizi / Sinema Devamı

Not: Star TV'nin akşam kuşağı içeriği genellikle hafta içi değişiklik göstermekte, bazı günlerde sinema filmi yayınlanmaktadır.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TRT 1, hem nostaljik yapımları hem de güncel dizileriyle her kesime hitap ediyor. Akşam kuşağında ise izleyicileri derinden etkileyen bir dram dizisi yer alıyor.

Günlük Yayın Akışı:

06:35 Kara Tahta

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Cennetin Çocukları (Dizi)

TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)

TV8, gün boyu magazin, yarışma ve sohbet programlarıyla izleyiciyle buluşurken, prime time saatinde güçlü bir yarışma programına yer veriyor.

Günlük Yayın Akışı:

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yarışma Programı)