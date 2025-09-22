22 EYLÜL PAZARTESİ YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler var? Hangi kanalda ne var?
Yeni bir haftaya başlarken televizyon ekranlarında izleyicileri hangi yapımların beklediği büyük merak konusu. Özellikle 22 Eylül 2025 Pazartesi akşamı, sevilen dizilerin yeni bölümleri, sürprizlerle dolu programlar ve reyting rekabetine sahne olacak yayın kuşakları dikkat çekiyor. Peki, bu akşam ATV, Kanal D, NOW TV (FOX TV), Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM ATV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
ATV, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sabah haberlerinden prime time dizilerine kadar geniş bir yayın yelpazesi sunuyor. Akşam saatlerinde iki güçlü dizi ekranlara geliyor.
Günlük Yayın Akışı:
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı (Yeni Bölüm)
22:45 Can Borcu ( Dizi )
KANAL D YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM KANAL D'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Kanal D, nostaljik dizilerle başlayan yayın akışını gün boyu süren eğlence programlarıyla sürdürüyor. Akşam kuşağında ise dramatik bir dizi yer alıyor.
Günlük Yayın Akışı:
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir ( Dizi )
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM NOW TV (FOX TV)'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
NOW TV (eski adıyla FOX TV), sabah haberleri ve kadın programlarının ardından, akşam saatlerinde iddialı yapımlarını izleyiciyle buluşturuyor.
Günlük Yayın Akışı:
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak ( Dizi )
22:45 Halef: Köklerin Çağrısı (Devam Bölümü / Dizi )
SHOW TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM SHOW TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Show TV, sabah saatlerinde eğlenceli yapımlarla başlıyor, akşam saatlerinde ise dram ve aksiyon türlerini sevenler için iki dizi yayınlıyor.
Günlük Yayın Akışı:
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht ( Dizi )
22:45 Bahar ( Dizi )
STAR TV YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM STAR TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
Star TV, gün boyu klasikleşmiş dizilerin tekrar bölümleri ve yerli sinema ile yayın akışını oluştururken, akşam saatlerinde genellikle film ya da tekrar dizi bölümleriyle izleyicisini karşılıyor.
Günlük Yayın Akışı:
07:00 Söz
09:00 Dolunay
11:00 Erkenci Kuş
13:00 Güzel Köylü
15:00 Yerli Dizi Tekrar
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi / Sinema (Tekrar veya Film)
22:30 Dizi / Sinema Devamı
Not: Star TV'nin akşam kuşağı içeriği genellikle hafta içi değişiklik göstermekte, bazı günlerde sinema filmi yayınlanmaktadır.
TRT 1 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TRT1'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
TRT 1, hem nostaljik yapımları hem de güncel dizileriyle her kesime hitap ediyor. Akşam kuşağında ise izleyicileri derinden etkileyen bir dram dizisi yer alıyor.
Günlük Yayın Akışı:
06:35 Kara Tahta
09:25 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:40 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
20:00 Cennetin Çocukları (Dizi)
TV8 YAYIN AKIŞI (BU AKŞAM TV8'DE HANGİ DİZİLER VAR?)
TV8, gün boyu magazin, yarışma ve sohbet programlarıyla izleyiciyle buluşurken, prime time saatinde güçlü bir yarışma programına yer veriyor.
Günlük Yayın Akışı:
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yarışma Programı)