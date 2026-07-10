2026 ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI: Antalya'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
2026 Antalya lise taban puanları, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Antalya'da eğitim veren Anadolu liseleri, fen liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimleri, tercih döneminin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Antalya'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...
Lgs tercih heyecanı devam ederken, 2026 Antalya lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Antalya'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Antalya'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Antalya Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.
ANTALYA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI
- Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi — 482,983
- Antalya Anadolu Lisesi — 471,081
- Adem-Tolunay Anadolu Lisesi — 458,266
- Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 458,779
- Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi — 455,184
- Hüseyin Girenes Fen Lisesi (Alanya) — 453,844
- Namık Karamancı Fen Lisesi (Manavgat) — 453,326
- Antalya Sosyal Bilimler Lisesi — 450,986
- Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi — 439,594
- Gülveren Anadolu Lisesi — 435,408
- Aksu Fen Lisesi — 434,642
- Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi — 431,284
- Hasan Çolak Anadolu Lisesi (Alanya) — 422,003
- Manavgat Anadolu Lisesi — 416,577
- Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi (Kumluca) — 413,882
- Hacı Mehmet Gebizli Anadolu Lisesi — 412,648
- ATSO Güzel Sanatlar Lisesi (Müzik) — 409,537
- ATSO Güzel Sanatlar Lisesi (Resim) — 405,826
- Serik Anadolu Lisesi — 404,792
- Korkuteli Anadolu Lisesi — 401,365
- Elmalı Anadolu Lisesi — 397,548
- Finike Anadolu Lisesi — 393,884
- Kemer Anadolu Lisesi — 391,462
- Kaş Anadolu Lisesi — 388,715
- Demre Anadolu Lisesi — 385,901
- Gazipaşa Anadolu Lisesi — 382,416
- Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi — 379,244
- Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi — 376,854
- Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 372,684
- Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 368,453
- Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 364,901
- Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 360,844
- Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 357,632
- Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 353,276
- Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı) — 349,428
- Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 346,117
- Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 342,854
- Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 339,662
- Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 336,805
- Serik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 333,927
- Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 330,481
- Finike Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 327,934
- Elmalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 323,516
- Korkuteli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 320,672
- Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 317,238
Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.