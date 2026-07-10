2026 ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI: Antalya'da Anadolu, Fen, Meslek Lisesi taban puanları...

Lgs tercih heyecanı devam ederken, 2026 Antalya lise taban puanları öğrencilerin ve velilerin gündemindeki yerini koruyor. Antalya'da bulunan fen liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile sınavla öğrenci alan diğer okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri, tercih listesini oluşturacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Antalya'da en yüksek taban puanlı liseler hangileri? Hangi okul kaç puanla öğrenci kabul ediyor? İşte 2026 Antalya Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanlarına ilişkin merak edilen tüm detaylar.

ANTALYA'DA BAZI GÜZEL LİSLELERİN TABAN PUANLARI

Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi — 482,983

Antalya Anadolu Lisesi — 471,081

Adem-Tolunay Anadolu Lisesi — 458,266

Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) — 458,779

Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi — 455,184

Hüseyin Girenes Fen Lisesi (Alanya) — 453,844

Namık Karamancı Fen Lisesi (Manavgat) — 453,326

Antalya Sosyal Bilimler Lisesi — 450,986

Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi — 439,594

Gülveren Anadolu Lisesi — 435,408

Aksu Fen Lisesi — 434,642

Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi — 431,284

Hasan Çolak Anadolu Lisesi (Alanya) — 422,003

Manavgat Anadolu Lisesi — 416,577

Hacı Malike Mehmet Bileydi Anadolu Lisesi (Kumluca) — 413,882

Hacı Mehmet Gebizli Anadolu Lisesi — 412,648

ATSO Güzel Sanatlar Lisesi (Müzik) — 409,537

ATSO Güzel Sanatlar Lisesi (Resim) — 405,826

Serik Anadolu Lisesi — 404,792

Korkuteli Anadolu Lisesi — 401,365

Elmalı Anadolu Lisesi — 397,548

Finike Anadolu Lisesi — 393,884

Kemer Anadolu Lisesi — 391,462

Kaş Anadolu Lisesi — 388,715

Demre Anadolu Lisesi — 385,901

Gazipaşa Anadolu Lisesi — 382,416

Alanya Türkler Güzel Sanatlar Lisesi — 379,244

Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi — 376,854

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Bilişim Teknolojileri) — 372,684

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Elektrik-Elektronik Teknolojisi) — 368,453

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Makine ve Tasarım Teknolojisi) — 364,901

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Motorlu Araçlar Teknolojisi) — 360,844

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri) — 357,632

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Metal Teknolojisi) — 353,276

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mobilya ve İç Mekân Tasarımı) — 349,428

Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kimya Teknolojisi) — 346,117

Kemer Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 342,854

Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 339,662

Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 336,805

Serik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 333,927

Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 330,481

Finike Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 327,934

Elmalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 323,516

Korkuteli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 320,672

Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — 317,238

Not: LGS'de yerleştirmeler yalnızca taban puana göre değil, adayların yüzdelik dilimi, okul kontenjanı ve tercih sıralamasına göre yapılıyor. Bu nedenle tercih döneminde yüzdelik dilimlerin esas alınması daha sağlıklı bir tercih yapılmasını sağlar.