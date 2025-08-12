2025- Yks tercih sürecinde sona yaklaşılırken, tercih sonuçları için gözler Ösym'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr üzerinden yapılacak son dakika duyurusuna çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) katılan adaylar için tercih işlemleri 1 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. ÖSYM tarafından değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, tercih sonuçları erişime açılacak ve adaylar sonuçları T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. YKS ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar, 1 Ağustos'tan itibaren tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecek. Tercih dönemi ise 13 Ağustos tarihinde sona erecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2025 YKS tercih süreci tamamlandıktan sonra, üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercih sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla beklerken, takvime göre sonuçların en geç 1 Eylül tarihine kadar açıklanması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıllardaki süreçler göz önünde bulundurulduğunda, YKS tercih sonuçlarının genellikle Ağustos ayının son haftasında duyurulduğu görülüyor. Bu yıl da ÖSYM'nin benzer bir takvim izlemesi bekleniyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştikleri programlara ilişkin kayıt işlemlerini zamanında tamamlayarak üniversite hayatlarına adım atacaklar. Üniversite kayıtlarının belirtilen tarihlerde sorunsuz bir şekilde tamamlanması, hem adaylar hem de yükseköğretim kurumları için büyük önem taşıyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kılavuza göre, merkezî yerleştirme işlemleri adayların yerleştirme puanları, tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları dikkate alınarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Yerleştirmede öncelik sıralaması, devlet üniversitelerinde genel kontenjan, okul birincisi, depremzede adaylar ve 34 yaşını doldurmuş kadınlar; vakıf üniversitelerinde ise genel kontenjan, şehit ve gazi yakınları kontenjanı ile depremzede adaylar kontenjanı şeklinde belirlenecek. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden adaylara duyurulacak olup, basılı belge gönderimi yapılmayacak ve sonuçlar adayların adreslerine postalanmayacaktır.