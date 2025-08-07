2025 Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili ne zaman? 2025 dini günler takvimi Diyanet!

Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Mevlid Kandili gibi önemli günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, "2025 kandil günleri ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet'in resmi takvimine göre bu mübarek geceler için hazırlıklar başladı. Peki, 2025 yılında Regaip Kandili ne zaman kutlanacak? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Berat Kandili ve Mevlid Kandili hangi tarihlerde idrak edilecek? İşte 2025 kandil tarihleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili şu tarihlerde idrak edilecek:

Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe gününe denk gelir. Recep ayının ilk perşembe gecesi kutlanan bu özel gece, üç ayların başlangıcını simgeler.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar gününe denk geliyor. Peygamber Efendimizin göğe yükseliş mucizesinin anıldığı Miraç gecesi, duaların kabul olacağı mübarek zaman dilimlerinden biridir.

2025 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 13 Şubat 2025 Perşembe günü idrak edilecek. Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, günahlardan arınmak ve af dilemek için önemli bir fırsat sunar.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Mevlid Kandili 3 Eylül 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili, sevgi, hoşgörü ve birlik ruhunun pekiştiği manevi bir gecedir.