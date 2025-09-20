2025 KPSS SONUÇLARI: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları sorgulama ekranı!

2025 KPSS Lisans oturumlarının sona ermesiyle birlikte adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM'nin sınav takvimi adaylar tarafından yakından takip edilirken, sonuçların hangi tarihte ilan edileceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayında gerçekleştirilen 2025 KPSS Lisans oturumlarının tamamlanmasının ardından sınav süreci geride kaldı. Binlerce adayın katıldığı sınavların ardından şimdi en çok merak edilen konu, KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Sınav stresini geride bırakan adaylar, kariyer planlamalarını yapabilmek ve kamuya atanma sürecinde bir adım daha ilerleyebilmek için sonuçları sabırsızlıkla bekliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS sonuç tarihini resmi takvimi üzerinden daha önce paylaşmıştı. Buna göre KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. Henüz sonuçlar erişime açılmış değil ancak bu tarihe kısa bir süre kalmış olması, adayların heyecanını daha da artırmış durumda.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adaylarla paylaşılacak. Sonuç ekranına erişim sağlamak için, adayların T.C. kimlik numaraları ile birlikte ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden daha önce oluşturdukları şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

KPSS SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül'de,

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül'de,

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül'de uygulandı.

Sınavlara katılım sağlayan adaylar, KPSS sonuçları için araştırmaya geçti. ÖSYM konuya ilişkin tarihi takvime yazdı.