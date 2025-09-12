2025 İKM SONUÇ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı?

2025 yılı itibarıyla Adalet Bakanlığı tarafından yapılan infaz koruma memuru (İKM) alımları, binlerce adayın gündeminde. Bu yıl yapılan toplu alım ilanında, özellikle infaz koruma memuru kadrosuna yoğun talep oldu. Peki, Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? 025 İKM SONUÇ SORGULAMA EKRANI detayları...

ADALET BAKANLIĞI İNFAZ KORUMA MEMURU ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel uygulamalara bakıldığında, Adalet Bakanlığı genellikle başvuruların tamamlanmasından sonra ortalama 4-6 hafta içinde sonuçları açıklamaktadır. Bu bağlamda, 2025 yılı İKM sonuçlarının Eylül ayı ortası ile sonu arasında açıklanması beklenmektedir. Ancak kesin tarih için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi duyurular takip edilmelidir.

Adaylar, sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler. Sonuçlarla birlikte sözlü sınav ya da uygulamalı sınavlara çağrılacak aday listeleri de ilan edilecektir.

İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımları kapsamında yapılan sınavların sonuçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük merakla bekleniyor. Ancak 2025 yılı itibarıyla yapılan İKM alımı sonuçları henüz resmî olarak açıklanmadı.

Başvuruların Ağustos ayında tamamlanmasının ardından, sonuçların açıklanması için Eylül ortası hedefleniyor. Ancak resmi açıklama yapılmadan herhangi bir tarihe kesin gözüyle bakmak doğru değildir.

Adaylar sonuçları takip etmek için şu kanalları düzenli kontrol etmelidir:

Adalet Bakanlığı resmi internet sitesi

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü duyuruları

e-Devlet uygulaması

Kariyer Kapısı platformu

Sonuçlar açıklandığında, başarılı olan adaylar ikinci aşama olan sözlü sınava çağrılacaktır.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 yılı Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz tüm unvanlar için açıklanmadı. Bazı iller ve kadrolar özelinde listeler yayınlanmış olsa da, genel kapsamlı ve merkezi açıklama henüz yapılmamıştır.

Özellikle infaz koruma memuru, mübaşir ve zabıt katipliği gibi kadrolarda başvuru sayısı fazla olduğu için değerlendirme süreci daha uzun sürebilmektedir. Ayrıca uygulamalı sınavlar ve belge kontrolü gibi aşamalar da süreci uzatmaktadır.

Adalet Bakanlığı, sonuçları kademeli olarak ilan etmektedir. Bu nedenle adayların yalnızca merkezi duyuruları değil, bağlı oldukları il adliye komisyonlarının duyurularını da takip etmeleri gerekir.

ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Zabıt katipliği alım sürecinde üç aşama bulunur: başvuru, uygulamalı klavye sınavı ve sözlü mülakat. 2025 yılı için yapılan alım sürecinde, başvurular ve uygulamalı sınav aşamaları tamamlanmak üzere.

Zabıt katipliği için sözlü sınav tarihleri, her adliyenin bağlı olduğu komisyonlar tarafından ayrı ayrı ilan edilmektedir. Ancak genelde sözlü sınavlar, uygulamalı klavye sınavlarından iki hafta sonra yapılmaktadır.

Adaylar sözlü sınava çağrıldıklarında yanlarında;

Kimlik belgesi

Klavye sınavı başarı belgesi

Mezuniyet belgeleri

gibi evrakları bulundurmalıdır. Sözlü sınavda adayların hukuk bilgisi, genel kültür düzeyi, ifade yeteneği ve mesleğe uygunluğu değerlendirilir.

ADALET BAKANLIĞI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı iş başvurusu, kamu kurumları arasında en çok talep gören başvuru süreçlerinden biridir. Zabıt katipliği, mübaşirlik, İKM, teknisyenlik gibi farklı kadrolarda alımlar düzenli olarak yapılır. Peki, bu başvurular nasıl yapılır?

İlk adım, Resmî Gazete veya Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayımlanan ilanları takip etmektir. İlanda başvuru şartları, KPSS puan türü, yaş ve eğitim kriterleri açıkça belirtilir. Uygun olan adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı İş Başvurusu ekranı aracılığıyla yaparlar. Sistem, adayların kimlik ve KPSS bilgilerini otomatik olarak çeker.

Başvuru sırasında adaylardan istenebilecek belgeler şunlardır:

Mezuniyet belgesi

KPSS sonuç belgesi

Adli sicil kaydı

Askerlik durumu belgesi

Sağlık raporu (bazı kadrolar için)

Başvurular yalnızca dijital ortamda alınır. Elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılır. Son başvuru tarihi kaçırıldığında sistem kapanır ve başvuru yapılamaz.