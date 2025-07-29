2025 hukuk fakültesi taban puanları! Hukuk için en düşük puan kaç YKS?

Her yıl değişen yerleştirme verileri, hukuk fakültesi adaylarının tercih sürecinde büyük önem taşıyor. "2025 hukuk fakültesi taban puanları ne kadar oldu?" ve "Hukuk için en düşük puanla hangi üniversiteye girilir?" gibi sorular, tercih döneminin en sık araştırılan başlıklarından biri oluyor. Peki, Hukuk için en düşük puan kaç YKS? İşte detaylar...

2025 HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2025 YKS sonuçlarına göre hukuk fakültelerinin taban puanları belli oldu. Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitelerinde hukuk eğitimi almak isteyen adaylar için taban puanlar bu yıl da 400 puan üzeri seviyelerde şekillendi.

Devlet üniversiteleri arasında en yüksek hukuk taban puanı, Ankara Üniversitesi'nde 456,38, Hacettepe Üniversitesi'nde 451,05, Marmara Üniversitesi'nde ise 434,46 olarak belirlendi.

En düşük hukuk fakültesi taban puanı ise yaklaşık 400 puan civarına kadar düştü.

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı: 401,32

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 400,91

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 400,81

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında Ösym'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025-YKS tercih kılavuzunun 30 Temmuz'a kadar yayımlanması bekleniyor. ÖSYM geçtiğimiz yıllarda asıl kılavuz öncesi "Ön bilgilendirme kılavuzu" yayınladı. Bu sene de bilgilendirme amaçlı kılavuzun yayınlanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.