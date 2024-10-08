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2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET | Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET | Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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2024 Hac kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır ve ücreti ne kadar olduğu merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yoğun talep üzerine 2025 yılı hac kayıt yenileme işlemlerinin yeniden erişime açıldığını bildirdi. Hac kayıt yenileme işlemleri e-devlet üzerinden mi yapılıyor ve başvuru ekranı sık sık araştırılıyor. Peki, Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman, nasıl yapılır ve ne kadar olduğu sık sık araştırılıyor. Hac kayıt yenileme yapılmazsa ne olur? Hac kayıt yenileme ücreti ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kayıt yenileme işlemlerinin yoğun talep nedeniyle yeniden e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. Hac kayıt yenileme e-devlet başvuru ekranı!

HAC KAYIT YENİLEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, dün yeniden açılan hac kayıt güncelleme işlemleri, 11 Ekim Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

HAC KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

2025 hac kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan veya sırası gelip de hacca gidemeyen vatandaşların kayıtları, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek. Bu vatandaşlar, hac ön kayıt ücreti ödemeksizin, 8 Ekim 2024 – 11 Ekim 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt yenileme işlemlerini kendileri gerçekleştirecek.

2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET | Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

HAC KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılında ilk kez hacca gitmek için kayıt yaptıracak vatandaşlar, 750 TL olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalara yatırarak başvurularını gerçekleştirecekler.

2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET (LİNK)

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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