İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), üniversite öğrencilerine yönelik olarak her yıl sağladığı Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi için yeniden başlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen bu destek, binlerce öğrencinin maddi yükünü hafifletiyor. Peki, 2025-2026 İBB Burs başvuruları ne zaman? İBB Burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartlar nedir? İşte, burs başvuru sürecine dair tüm detaylar...

2025-2026 İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 yılı burs başvurularının 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Başvurular, İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak alınacak.

Başvuru süresiyle ilgili resmi açıklamalarda henüz net bir son tarih belirtilmemiş olsa da, önceki yıllarda başvuru sürecinin ortalama 2 ila 3 hafta sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin işlemlerini son güne bırakmadan tamamlamaları öneriliyor.

Not: Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, belgelerin yüklenmesi ve değerlendirmenin ardından burs kazanan öğrenciler İBB tarafından SMS ve e-posta yoluyla bilgilendirilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği'ne başvurmak oldukça kolay. Başvuru süreci tamamen dijital olarak yürütülüyor. İşte adım adım başvuru rehberi:

Resmi Web Sitesine Giriş: Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, İBB'nin sosyal destek sayfası olan gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine giriş yapmalıdır.

Kimlik Doğrulama: Giriş yaptıktan sonra e-Devlet kimlik doğrulama adımı tamamlanır.

Başvuru Formunun Doldurulması: Öğrencinin kendisine ve ailesine ait bilgiler başvuru formuna eksiksiz şekilde girilmelidir.

Belgelerin Yüklenmesi: Öğrencilik belgesi, gelir durumunu gösteren evraklar ve diğer gerekli belgeler sisteme yüklenir.

Başvurunun Tamamlanması: Tüm bilgiler kontrol edildikten sonra başvuru gönderilir.

İBB, yalnızca eksiksiz ve doğru belgelerle yapılan başvuruları değerlendirmeye alır. Yanlış bilgi beyanı tespit edilirse başvuru iptal edilir ve ileride yapılacak burs başvurularına da engel teşkil edebilir.

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLAR NEDİR?

2025-2026 eğitim yılı için İBB bursuna başvuracak öğrencilerin bazı kriterleri taşıması gerekmektedir. Aşağıda yer alan koşulları sağlayan öğrenciler başvuruda bulunabilir:

Başvuru Şartları:

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi,

Devlet üniversitelerinde veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuyor olmak,

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak (yüksek lisans ve doktora öğrencileri kapsam dışındadır),

Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim görmemek,

25 yaşını doldurmamış olmak.

Öncelik Tanınan Durumlar:

Ailesinde sosyal yardım alan bireylerin bulunması,

Şehit veya gazi yakını olmak,

Engelli öğrenci olması veya ailesinde engelli birey bulunması,

Yetim ya da öksüz öğrenciler.

Başvurularda bu kriterlere uygunluk belgelerle kanıtlandığı sürece, değerlendirme sürecinde öğrenci lehine avantaj sağlar.

2025 İBB BURS NE KADAR?

İBB, 2025-2026 eğitim yılı için burs miktarını da resmi olarak açıkladı. Bu yıl öğrencilere toplam 15.000 TL burs desteği sağlanacak. Burs ödemesi iki taksit halinde yapılacak:

1. Taksit: 7.500 TL

2. Taksit: 7.500 TL

Ödemeler, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrencilerin beyan ettikleri banka hesaplarına yatırılacak. İlk ödemenin, Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor. İkinci taksit ise bahar dönemi başında ödenmektedir.

Bu destek, özellikle barınma, ulaşım ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan öğrenciler için büyük bir nefes alma fırsatı sunuyor.