2025-2026 AÖL KAYIT TARİHLERİ: Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman bitecek, ücretleri ne kadar?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri, kayıt süreciyle ilgili detayları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan güncel kılavuzda, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri netleşti. Ayrıca, Açık Lise kayıt yenileme ve yeni kayıt ücretleri de açıklanarak merak edilen tüm bilgiler netlik kazandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI SÜRESİ NE ZAMAN DOLDU?

03 Eylül 2025 tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 26 Eylül 2025 tarihi mesai bitimine kadar tamamlandı. Öğrenciler, belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemek veya yeni kayıt yaptırmak için gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Bu süreçte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlere uyularak kayıt işlemleri sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için öğrenciler, 400 TL tutarındaki ücreti Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırdı. Ödemeler, 03 Eylül 2025 tarihinden başlayarak 26 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar https://odeme.meb.gov.tr adresi üzerinden tüm bankaların kredi kartlarıyla veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla gerçekleştirildi.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunda belirtilen ücret muafiyeti kapsamındaki öğrencilerden ise bu ücret alınmadı.

Ders seçimi işlemleri ise öğrenciler tarafından 05 Eylül 2025 tarihinden itibaren kayıt dönemi süresince https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden, öğrenci numarası veya T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ya da e-devlet kapısı üzerinden e-devlet şifreleri kullanılarak yapıldı. Ancak, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yapılan ders seçimleri geçersiz sayıldı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL), formal eğitim sistemine devam edemeyen ya da farklı nedenlerle örgün lise eğitimi alamayan öğrencilere, esnek ve uzaktan eğitim imkanı sunan bir lise türüdür. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen bu sistem, öğrencilere evlerinden veya bulundukları yerlerden bağımsız olarak eğitim alma fırsatı sağlar.

AÖL sayesinde öğrenciler, sınavlara girerek başarılı oldukları takdirde lise diploması almaya hak kazanırlar. Bu model, özellikle çalışanlar, başka şehirlerde yaşayanlar veya çeşitli sebeplerle okula devam edemeyen bireyler için ideal bir alternatif eğitim yoludur.