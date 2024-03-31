2024 ÇORUM YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Çorum'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Çorum Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Çorum'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Halil İbrahim Aşgın, CHP'den Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ve İYİ Parti'den Ahmet Ertekin yarıştı. Peki, Çorum Da hangi parti, kim önde? Çorum'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ÇORUM YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Çorum'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Halil İbrahim Aşgın, CHP'den Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ve İYİ Parti'den Ahmet Ertekin ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ÇORUM'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Çorum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Halil İbrahim Aşgın, CHP'nin adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ve İYİ Parti'nin adayı Ahmet Ertekin kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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