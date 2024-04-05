2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar!

Bayramda ücretsiz olan otoyollar 2024 ve Osmangazi Köprüsü Ramazan Bayramında ücretsiz mi merak ediliyor. Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, hangi otoyollar bayramda bedava olduğu araştırılıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. 2024 Bayramda hangi köprü ve otoyollar ücretsiz? Ramazan Bayramında ücretsiz olan otoyollar! Detaylar haberimizdedir…

2024 BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyolların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 9 gün boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca "Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergahlardaki yol çalışmalarımıza ara verdik. Tatil boyunca devam eden yol bakım onarım çalışmalarını asgari düzeye indirdik. Şerit daraltmalarını mümkün olduğu kadar kaldırdık. Otobüs terminallerinde denetimleri artırdık. Fahiş fiyat uygulamalarıyla ilgili firmalara uyarılarda bulunduk.

Korsan taşımacılık yapan, sefer izni olmadan faaliyet gösteren, izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezası keseceğiz." ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA METRO ÜCRETSİZ Mİ?

Bakan Uraloğlu, bayramı üç büyük şehirde geçirecek vatandaşlar için İstanbul'da; Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hatları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın ücretsiz kullanılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, ayrıca hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde bayrama özel kapasite artışına gittiklerini belirtti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin ilgili tüm birimlerinin bayram süresince 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Başta İstanbul Havalimanı olmak üzere yurt çapındaki diğer tüm havalimanlarında yoğunluktan kaynaklanan herhangi bir sorun yaşanmaması için havalimanlarındaki personellerimiz tüm birimlerle koordinasyon içinde olacak. Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli ulaşımını sağlayacak" diye konuştu.

BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ?

9 günlük Ramazan Bayramı 6 Nisan itibarıyla başlamakta. 6 ve 14 Nisan tarihleri arasında tatil yapacak olan vatandaşlar köprü ve otoyollardan ücretsiz bir şekilde yararlanacak.