2024 ADANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Adana'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Adana Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Adana'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Fatih Mehmet Kocaispir, CHP'den Zeydan Karalar ve İYİ Parti'den Ayyüce Türkeş Taş yarıştı. Peki, Adana'da hangi parti, kim önde? Adana'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ADANA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Fatih Mehmet Kocaispir, CHP'den Zeydan Karalar ve İYİ Parti'den Ayyüce Türkeş Taş ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ADANA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir, CHP'nin adayı Zeydan Karalar ve İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş Taş kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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