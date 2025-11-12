20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor
20 askerimizin şehit olduğu C-130 kargo uçağının düşmesine ilişkin ilk resmi açıklama yapıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı ön raporda, uçağın düşmesine neden olabilecek herhangi bir patlama veya dış müdahale izine rastlanmadığı bildirildi. İlk değerlendirmelere göre kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.
- Gürcistan'ın doğusunda düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında 20 Türk Hava Kuvvetleri personeli şehit oldu.
- Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nın ön inceleme sonuçlarına göre uçakta patlama veya dış etki izine rastlanmadı.
- Uçağın karakutusu bulundu ve 19 şehidin naaşına ulaşıldı, son naaş için arama çalışmaları devam ediyor.
Gürcistan'ın doğusunda düşen, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili ilk rapor açıklandı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ön inceleme sonuçlarında uçakta patlama veya dış etki izine rastlanmadığı bildirildi.
20 PERSONEL ŞEHİT OLDU
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolundayken düşen askeri kargo uçağında 20 Türk Hava Kuvvetleri personeli şehit oldu. Olay tüm Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Kazaya ilişkin ortak soruşturma Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan makamları koordinasyonunda devam ediyor.
TEKNİK ARIZA ŞÜPHESİ ÖNE ÇIKIYOR
Tiflis merkezli kaynaklara göre, uçağın düşme nedenine ilişkin yapılan ilk tespitler, teknik bir arıza ihtimalini güçlendiriyor. Gürcistan ve Türkiye'den uzman ekiplerin bölgede ortak incelemeleri sürerken, kazaya ilişkin kesin raporun kara kutu verilerinin analizinden sonra açıklanacağı belirtildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KARAKUTU BULUNDU
Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uçağımızın karakutusu bulunmuş, incelemeler başlatılmıştır. Şehitlerimizin 19'unun naaşına ulaştık. Son naaşımızı arama çalışmalarımız sürüyor" dedi.
"ŞEHİTLERİMİZ A-400M UÇAĞIMIZ İLE ÜLKEMİZE GETİRİLECEK"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.