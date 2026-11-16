20. İstanbul Bilişim Kongresi: Yapay Zekâ Çağında İşin, Kentin ve Kurumların Yeni Mimarisi Konuşuldu

"Yapay zekânın geleceğini konuşurken, nasıl bir toplumda yaşamak istediğimizi de konuşuyoruz"

Kongrenin açılış konuşmalarını TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kıvanç Öner ve Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat yaptı.

Öner, kongrenin ana temasındaki her kelimenin üzerinde durulması gerektiğini söyledi: "Yapay zekânın geleceğini konuşurken, nasıl bir toplumda yaşamak istediğimizi de konuşuyoruz." Yapay zekânın artık kurumların günlük kararlarının içinde yer aldığını vurgulayan Öner, herkesin sorması gereken somut soruyu şöyle tanımladı: "Bu teknolojiyi hangi ihtiyacımızı çözmek için, hangi veriye dayanarak ve kimin sorumluluğunda kullanacağız?"

Öner, IDC verilerine göre dünya genelinde yapay zekâ altyapısı harcamalarının 2024'teki 153 milyar dolardan 2025'te 318 milyar dolara çıktığını hatırlattı. Öner'e göre asıl görev bu kapasiteyi verimli üretime, daha iyi kamu hizmetine, bilimsel gelişmeye ve toplumsal refaha dönüştürmek. Yatırımın değeri de somut sorulara verilen cevaplarda ortaya çıkacak: Vatandaşın bekleme süresi kısalıyor mu, çalışanın işi kolaylaşıyor mu, üretimde hata azalıyor mu, kaynaklar daha verimli kullanılıyor mu?

Öner, tartışmaların merkezinde olması gereken üç önceliği şöyle sıraladı:

İnsan ve yetkinlik: Kurumlar yeni sistemlere yatırım yaparken çalışanların öğrenmesine de zaman ve kaynak ayırmalı. Gençlerin deneme yapabileceği, hata yaparak öğrenebileceği ve fikirlerini ürüne dönüştürebileceği alanlar çoğaltılmalı.

Güven ve sorumluluk: Verinin nasıl toplandığı, nerede işlendiği ve kimlerle paylaşıldığı açık olmalı. İnsanların hayatını etkileyen kararlarda sorumluluğun kimde olduğu tarif edilebilmeli.

Birlikte üretmek: Üniversitelerin bilgisi, girişimcilerin cesareti, şirketlerin deneyimi ve kamunun ihtiyaçları arasında bağ kurulmalı. Böylece Türkçe verinin niteliği artırılabilir, yerli çözümler geliştirilip dünya pazarlarına taşınabilir.

Öner, katılımcıların kongreden somut bir adımla ayrılmasını dilediğini söyledi. Bu adım, birlikte çalışılacak yeni bir ortak, denenecek bir uygulama ya da gençlere açılacak bir fırsat olabilir. Öner, "Burada paylaşılan bilginin değeri, kongre sonrasında atacağımız adımlarla büyüyecek" dedi ve ev sahibi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'ne, konuşmacılara, kurullara, sponsorlara ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ana oturum: Ekosistem, kentin cüzdanı ve kalkınma

"Yapay Zekâ Destekli Gelecek: Teknoloji ve Toplum" başlıklı ana oturumda İŞNET Genel Müdürü ve TBD Yapay Zekâ Çalışma Grubu Koordinatörü Mehmet Fahri Can, çalışma grubunun hazırladığı "Türkiye'de Yapay Zekâ: Teknoloji, Ekosistem, Yönetişim ve Ekonomi" raporunu tanıttı. Can, hesaplama kaynaklarının belli coğrafyalarda toplanmasının bir dijital egemenlik meselesi olduğunu vurguladı. Statista verilerine göre ABD'de 5.044 veri merkezi bulunurken Türkiye'de 84 veri merkezi var. Türkiye'nin yaklaşık 250 MW olan kurulu veri merkezi kapasitesi için 2030 hedefi en az 1 GW. Can, nadir toprak elementlerinden ileri çiplere kadar değer zincirindeki bağımlılığa dikkat çekti ve tam bağımsızlık yerine "yönetilen karşılıklı bağımlılık" yaklaşımını önerdi. Can'a göre ekonomik değer, model üretime alınıp güncel tutulduğunda ortaya çıkıyor. Türkçe veri varlıklarının erişilebilir hâle getirilmesi ve çalışanların yapay zekâ okuryazarlığının artırılması da raporun öncelikleri arasında.

BELBİM Genel Müdürü Ceyda Ünal, "Yapay Zekâ ve Şehrin Cüzdanı" başlıklı sunumunda İstanbulkart'ın turnike kartından bir finansal şehircilik altyapısına dönüşümünü anlattı. İstanbulkart'ın yıllık 25 milyon aktif kartı ve günlük 7 milyon toplu ulaşım geçişi bulunuyor. İstanbulkart Mobil'in 5 milyon aktif kullanıcısı var ve bireysel TL yüklemelerinde mobilin payı 2019'dan 2026'ya yüzde 1'den yüzde 45'e çıktı. Ünal, yapay zekânın BELBİM'de kod geliştirmeden siber güvenliğe, başvuru kontrolünden dolandırıcılık tespitine kadar her katmanda kullanıldığını söyledi. Yapay zekâ ile yapılan fotoğraf kontrolünde uygunsuz fotoğraf oranı yüzde 15'ten yüzde 5'in altına indi. Dolandırıcılık tespit sistemi bir yılda 631 riskli müşteriyi erken tespit etti. Biletmatik dolum takibinde 1.245 cihazın kontrol süresi iki günden 15 dakikaya düştü. Ünal, sıradaki hedefin İstanbulkart Mobil'i "şehrin cüzdanından şehrin asistanına" dönüştürmek olduğunu belirtti ve yaklaşımlarını şöyle özetledi: "Rutin işi robotlara, stratejik işi insanlara bıraktık."

Ekonomist Dr. Hakan Yurdakul, "Yapay Zekâ ve Kalkınma: Modadan Yetkinliğe" başlıklı sunumunda yapay zekânın Ar-Ge ve inovasyon gibi bir "moda" olarak mı benimseneceğini, yoksa bir "yetkinlik" olarak mı kurulacağını sorguladı. Yurdakul, MIT NANDA'nın 2025 raporuna göre kurumsal üretken yapay zekâ pilotlarının yüzde 95'inin ölçülebilir getiri sağlamadığını hatırlattı. Türkiye'de yapay zekâ kullanan işletmelerin oranı 2026'da yüzde 14, AB'de ise 2025'te yüzde 20. Yurdakul'a göre Türkiye için asıl soru temel modeli kimin yaptığı değil, modelin üzerine ne konulacağı. Türkiye'nin gıda, inşaat malzemeleri, müteahhitlik, sağlık turizmi ve lojistikteki örtük bilgisi bu açıdan önemli bir fırsat. Yurdakul sözlerini şöyle özetledi: "Model satın alınabilir; yetkinlik satın alınamaz."

Yeni dinamikler: Sağlık, KOBİ'ler ve erişilebilirlik

"Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşümde Yeni Dinamikler" oturumunda BeWell Kurucu Ortağı ve Medikal Fütürist Dr. Cenk Tezcan, "Dijital Sağlık ve Geleceği" başlıklı sunumunda sağlıkta dijital ikiz kavramını anlattı. Tezcan, yaklaşık 20 yıl içinde herkesin bir dijital ikizinin olacağını öngördü. Sürekli ölçüm yapan sensörlerden gelen vücut ısısı ve kalp hızı gibi verilerle bir salgının yayılmadan yaklaşık üç hafta önce fark edilebileceğini söyledi. Tezcan'ın 2026 ile 2035'i karşılaştıran tablosuna göre tıp, reaktif ve erken tanıya dayalı yaklaşımdan öngörücü ve "in silico" bir yaklaşıma geçecek. Hekimin rolü de "veri toplayan ve teşhis koyan" kişiden "biyolojik stratejist ve model denetçisi"ne dönüşecek.

Defterhane Blockchain Kurucusu Cemil Şinasi Türün, "Yapay Zekâ ve KOBİ Dönüşümü" başlıklı sunumunda KOBİ'lerin asıl sorununun teknik dönüşüm değil, nakit akışı ve finansal disiplin olduğunu söyledi. Türün'e göre Türkiye'de vadeli çek, senet ve açık hesaplarla işleyen, tedarik zincirini kendi içinde fonlayan özgün bir KOBİ finans sistemi var. Türün, bu sistemin yapısı bozulmadan blokzincir tabanlı, şeffaf ve adil bir dijital yapıya taşınmasını önerdi.

TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. S. Gonca Telli Yamamoto, "Yapay Zekâ Etkileşimi ve Erişilebilirlik" başlıklı sunumuna "Hayat cebimize sığdı. Peki herkes o hayata ulaşabiliyor mu?" sorusuyla başladı. Telli Yamamoto, TÜİK projeksiyonlarına göre Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfusun payının 2025'teki yüzde 11,1'den 2030'da yüzde 13,5'e çıkacağını hatırlattı. Dijital hizmetlerin yaşlanan topluma uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. e-Nabız'da tahlil sonucuna bakamayan 72 yaşındaki kurgusal "Ayşe Hanım" örneği üzerinden şu soruyu sordu: "Ayşe Hanım mı yetersiz, yoksa tasarladığımız sistem mi?" Telli Yamamoto'ya göre başarının ölçüsü indirme sayısı değil, kişinin kendi işini yapabilmesi ve kendi kararını verebilmesi.

Konum zekâsı ve kurumsal dönüşüm: ERP'nin geleceği

Kongrenin en çok ilgi gören oturumlarından biri "Yapay Zekâ Çağında Konum Zekâsı ve Kurumsal Dönüşüm" oldu.

Esri Türkiye İş Geliştirme Direktörü Evren Arın, coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) kurumlarda birbirinden kopuk çalışan birimleri bir araya getiren bir "tutkal" görevi gördüğünü anlattı. Drone, uydu ve LiDAR verileriyle üretilen üç boyutlu kent modellerinin Türkiye'de de yaygınlaştığını belirten Arın'a göre yapay zekâ ajanları artık MCP gibi bağlantı standartlarıyla CBS sistemlerine doğrudan erişebiliyor. Bu yeni dönemde dijital ikizler yalnızca durumu gösteren değil, kendi kendine işlem yapan sistemlere dönüşecek.

Link Bilgisayar Genel Müdürü Murat Pekmezyan, "Yapay Zekâ Destekli Bulut ERP" başlıklı sunumunda yapay zekânın ERP'ye tahminleme, akıllı belge otomasyonu, doğal dille raporlama ve risk tespiti getirdiğini anlattı. "Artık insanlar ERP sistemini tanımak zorunda kalmayacak, ERP sistemi kullanıcıyı tanıyacak" diyen Pekmezyan'a göre ERP içinden bankacılık işlemlerinin yapılabildiği gömülü finans, özellikle KOBİ'ler için önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.

LOGO Yazılım Satış Direktörü Altuğ Özmen, "Yapay Zekâ Çağında ERP" başlıklı sunumunda ERP'nin evrimini üç aşamada anlattı. Geçmişte veri saklanıp raporlanıyordu. Bugün sistemler tahmin ve öneri üretiyor. Gelecekte ise belirlenen yetki ve güvenlik sınırları içinde kendi kendine çalışan otonom yapılar olacak. Özmen, KOBİ'ler dijitalleşmedikçe Türkiye'nin dijital dönüşümünün tamamlanamayacağının altını çizdi.

Kurumsal Dönüşüm Platformu Koordinatörü M. Göker Sarp, "ERP: Gelecekte Var Olabilecek mi?" sorusuna yanıt aradı. Sarp, TÜİK'in 2025 verilerine göre 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde ERP kullanım oranının yüzde 28,3 olduğunu hatırlattı. Bu oran 10–49 çalışanlı girişimlerde yüzde 23,6'ya düşüyor, 250 ve üzeri çalışanlılarda yüzde 76,5'e çıkıyor. Sarp'a göre gelecekte hazırlığın ve takibin daha fazlası, ERP'nin ve diğer uygulamaların işlevlerini kullanan yapay zekâ ajanlarına devredilecek, kararı ise yine sorumlu kişi verecek. Bunun için ana veri, işlem kayıtları ve kurallara uygun işlemler vazgeçilmez. Sarp, "Devredilecek işi, sağlayabildiğimiz güvence ve hatanın bedeli belirler" dedi ve sunumunu şu cümleyle bitirdi: "ERP kalacak, onu tamamlayarak ilerleyeceğiz."

Nextvia AŞ Kurucusu ve Genel Müdürü Mutlu Sedat Yılmaz, "ERP'den EOP'ye: Planlanan Kaynaklardan Orkestra Edilen İşletmelere" başlıklı sunumunda Kurumsal Orkestrasyon Platformu (Enterprise Orchestration Platform, EOP) yaklaşımını anlattı. Yılmaz'a göre sorun, bilginin sistemde olmaması değil, doğru zamanda doğru aksiyona dönüşememesi. Yılmaz, ERP'leri bir defada söküp atmayı önermediğini vurguladı. Önerdiği yol, finans, muhasebe ve personel kayıtlarını kendi güvenilir sistemlerinde tutup bu sistemlerin üzerine ortak bir dil ve yapay zekâ ajanlarıyla süreç orkestrasyonu kurmak. Yılmaz'ın deyişiyle "Teknoloji geliştirmeyi hızlandırır; kurumsal dönüşüm için yönetişim gerekir."

Aynı oturumda Aren Tech Kurucusu U. Armağan Bayraktaroğlu, "Yapay Zekâ Sonrası İnsan Kaynakları" başlıklı konuşmasında "İlk basamaklar kaybolursa uzmanlar nasıl yetişecek?" sorusunu sordu. Bayraktaroğlu, Stanford Digital Economy Lab'in Ağustos 2026 tarihli çalışmasına dikkat çekti. ABD'deki ADP verilerine dayanan çalışmaya göre yapay zekâya yüksek düzeyde maruz kalan mesleklerde 22–25 yaş grubunun istihdamı, karşılaştırma eğiliminin yüzde 19 altında. Bayraktaroğlu, bunun betimsel bir bulgu olduğunu ve yapay zekânın nedensel etkisini kanıtlamadığını da belirtti. Microsoft ve LinkedIn'in 2024 araştırmasına göre işte yapay zekâ kullananların yüzde 52'si, en önemli görevlerinde yapay zekâ kullandığını söylemekten çekiniyor. Bayraktaroğlu, yeni başlayanların öğrenme sürecinin bilinçli olarak tasarlanması gerektiğini söyledi. Yapay zekânın kazandırdığı zamanın neye dönüşeceğine de çalışanla birlikte karar verilmesi gerektiğini vurguladı: "Kazandığımız zamanı neye harcayacağız?"

Makine öğrenmesi ve veri: Herkesin kendi analisti

Günün son oturumu "Yapay Zekâ Çağında Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Büyük Veri" başlığını taşıyordu. Oturumun ilk konuşmacısı İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail Önden oldu. Önden, "Herkesin Kendi Yazılımı, Herkesin Kendi Analisti" başlıklı konuşmasında yapay zekâ sayesinde ürünün artık insana uyduğunu, kişiye özgü hatta tek kullanımlık yazılımların mümkün hâle geldiğini anlattı. Önden üretim ile talep arasındaki dengesizliğe de dikkat çekti: App Store'a çıkan yeni uygulama sayısı 2025'te yüzde 24 artarken indirmeler yalnızca yüzde 3 arttı. Önden, bilgiyi öğrenmeden hazır cevap olarak almanın bir "bilişsel borç" yarattığı konusunda uyardı: "Yapay zekâ işlem gücünü sınırsız yaptı; derinliği değil." Önden'e göre kalacak olan yazılım değil, ihtiyacın doğru tanımlanması.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ulaş Vural, Avrupa Birliği destekli STRUCTURE projesini tanıttı. Beş Avrupa ülkesinden paydaşların yer aldığı projede Türkiye ayağı havalimanı altyapısına odaklanıyor. Proje, çok modlu sensörler ve dronlarla pistlerdeki yabancı cisimleri, çatlakları, su birikintilerini ve yaban hayatı riskini yapay zekâ ile otonom olarak tespit etmeyi amaçlıyor. Projede ayrıca havalimanının dijital ikizinin oluşturulması hedefleniyor.

Aynı üniversiteden Dr. Ali Özkurt ise "Endüstri 5.0 Hedefinde İnsan ve Makine İş Birliği: Geleceği Modellemek" başlıklı sunumunda Endüstri 5.0'ın insanı yeniden merkeze aldığını anlattı. Özkurt'a göre hedef makinelerle hız yarışı değil, insan ile makinenin birbirini tamamladığı bir iş birliği. Özkurt, en verimli olanın her zaman en adil olan olmadığını vurgulayarak adalet ve kapsayıcılığın sistemlerin kontrol döngüsünün merkezinde yer alması gerektiğini söyledi.

Ortak mesaj: İnsan, veri ve yönetişim

Öner'in açılışta sorduğu soru, gün boyunca farklı alanlarda yanıt buldu: "Hangi ihtiyaç için, hangi veriyle, kimin sorumluluğunda?" Veri merkezlerinden kent kartına, hastaneden fabrikaya kadar konuşmacıların ortak mesajı, yapay zekânın değerinin araçlardan çok onu çevreleyen yapıda yattığıydı. Bu yapının üç unsuru doğru ve güncel veri, net karar yetkisi ve sorumluluğu üstlenen insan. Konuşmacılar, yapay zekânın kazandırdığı hız ve verimliliğin ancak bu üç unsur birlikte yönetildiğinde kurumlara ve topluma kalıcı değer olarak döneceği konusunda birleşti.