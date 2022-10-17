17 Ekim Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Ekim Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 17 Ekim Pazartesi Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Ekim Pazartesi günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 17.10.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM AHMETLİ İLÇESİ MERKEZİ, BAHÇECİK, HALİL KAHYA, DEREKÖY, ALAHIDIR, GÖKKAYA, KARAKÖY, SEYDİKÖY, ATAKÖY, KESTELLİ, DİBEKDERE MAHALLELERİ, SOLEADO GES, CALİSCO, AN GIDA, ANATOLİA TARIM, AHMETLİ RUH SAĞLIĞI VE DEVLET HASTANESİ, NİL EGE MADEN, ÇARŞAMBA GIDA ÖZEL TRAFOLARI, MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI, GSM BAZ İSTASYONU TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ, TAVUK ÇİFTLİKLERİ, TRAFİK SİNYALİZASYON TESİSLERİ VE ÇEVRELERİ.
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ SİNDEL, PAŞAÇİFTLİĞİ, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, AKVİRAN, GANEVLİ, İĞDECİK, MERSİNLİ, DERBENT MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANE ÖZEL TRAFOLARI
- 17.10.2022 09:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MASKİ ARPACI İÇME SUYU ÖZEL TR ARPACI MAH. KOZAKLI MAH. KOZAKLI OKUL MAH. KOZAKLI HACI MUSALI SİMER ÖZEL TR ASUS ÖZEL TR CENGİZ SÜLÜN ÖZEL TR İKİZKUYU MAH. MASKİ İKİZSUYU İÇME SUYU ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. ÖZEL TR ZEYTİNDALI ENTEGRE TESİSLERİ SAN. VE TİC. ÖZEL TR YUSUF AKGÜN ÖZEL TR UFUK CEVİZ ÖZEL TR
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI RAZOĞLU MAHALLESİ, MANDALLI MAHALLESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ TAMAMI KARACAKAŞ ZEYTİN YAĞ.FAB .ÖZEL TR AHMET NURİ YAĞMURLU ÖZEL TR
- 17.10.2022 09:00 15:00 ARIZA ONARIM BAKIM EMİNBEY, KIZILAVLU, ESKİ SİNDEL, PAŞAÇİFTLİĞİ, ORAKLAR, HACIKÖSELİ, AKÇAKÖY, MAMATLI, AKYAR, AKVİRAN, GANEVLİ, İĞDECİK, MERSİNLİ, DERBENT MAHALLELERİ VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANE ÖZEL TRAFOLARI
- 17.10.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇIKRIKÇI KAZIKLI MOLLAAHMETLER YENİCE ÇAMKÖY ÇİNAN KABAKLAR BEKİRAGALAR HACIHALİLLER MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 17.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM MÜTEVELLİ MAHALLESİ
- 17.10.2022 09:00 14:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI DEREKÖY MAHALLESİ TAMAMI ÖZKAN KANTARCIOĞLU YAĞ FABRİKASI,GİZEM YAĞ FABRİKASI VE EKİP ZEYTİNCİLİK
- 17.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAZÖREN MAHALLESİ HAMİDİYE MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 17.10.2022 10:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM BARBAROS MAHALLESİNİN; 100. YIL, TAYYAR PAŞA, SELANİK, GÖKÇEN PAŞA SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MUSTAFA KEMAL MAHALLESİNİN; ŞİRVAN, BİRCAN, ÜRKMEZ, CANDAN, DUYGU, KARATAŞ SOKAKLARI, İSTASYONALTI MAHALLESİNİN; SANCAK, KOOPERATİF, SAYGIN, YAVUZ, SETÜSTÜ SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ERGENEKON MAHALLESİNİN; HÜDAVENDİGAR, SAHİL, CENNET, TUĞRA, BİÇER SOKAKLARI VE CİVARLARI.
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI IRLAMAZ MAHLALLESİ ÖZEL TRAFOLARI, AŞAĞI BOZKIR, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİ İLE BU MAHALLERİN ÇEVRESİNDEKİ İŞLETMELER, BESİ ÇİFTLİKLERİ, MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ, TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ, GSM BAZ İSTASYONLARI VE CİVARLARI.
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TURGUTALP MAHALLESİ TAMAMI
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BURHAN, ÇAKALDOĞAN, ÇELİKLİ, DAMATLI, YAĞMURLAR MAHALLELERİ VE ALAŞEHİR BÖLGESİNE AİT HORZUM VE ALAYAKA MAHALLELERİ AYRICA BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAKÖY MAHALLESİ, SEYDİKÖY MAHALLESİNİN TÜMÜ, MUSTAFA DAŞKAN, AHMET ZEYREK, İRFAN KAYA ÖZEL TRAFOLARI, ULUCAMİ MAHALLESİNİN; ÖZEL TRAFOLARI, SULAMA GRUPLARI VE CİVARLARI.
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 18.10.2022 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM AKSOY MAHALLESİNE BAĞLI FEVZİPAŞA CADDESİ, 206,207,208,210 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEYOBA MAHALLESİ BİR KISMI CEMAL GÜNDÜZ,GÖRAL VE İNÖNÜ CD 4-57-59-60-61-69-70-76 SOKAKLAR
- 18.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SEYİT ALİ MAHALLESİ SAZLIK MEVKİİ, SABUNCUKUYU MEVKİİ VE SU DEPOSU MEVKİİ
- 18.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 4 EYLÜL MAHALLESİ DR SADIK AHMET CADDESİ MASKİ SU TOPLAMA CİVARI
- 19.10.2022 07:00 08:00 ARIZA ONARIM BAKIM ÇAMPINAR VE İZZETTİN MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAMANLI MAHALLESİ HAMİDİYE MAHALLESİ İNÖNÜ MAHALLESİ BİR KISMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAYKÖY, KARAYAHŞİ MAHALLELERİ, MNS YUMURTA, ACAR TARIM, TAHİNCİOĞLU TARIM KARAYAHŞİ MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI VE BU BÖLGELERDE BULIUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARTEHANELER
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞANLI MAHALLESİ GÜLPINAR MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKKÖY MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ TARIMSAL SULAMA VE BESİ ÇİFTLİĞİ ÖZEL TRAFOLARI VE CİVARLARI.
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CAMBAZLI MAHALLESİNİN TÜMÜ İLE CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU, H101 GES, H102 GES, H103 GES, KARKIN, DERİCİ, MANDALLI MAHALLELERİNİN TÜMÜ, CİVARLARINDAKİ ÖZEL TRAFOLAR, KESTELLİ, DİBEKDERE MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLARI, BESİ ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 19.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAVACIK SANDAL ESENYAZI GÖKÇEÖREN MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR GESLER
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HASALAN, KAPANCI YILMAZ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, SAFİR BERY TARIM ÜRÜNLERİ, BOSTAN TARIM, LİDER GIDA, ÖZKAHRAMANLAR, MASKİ MERSİNDERE İÇME TRAFOLARI, ABALI YEM, SALİHLİ JEOTERMAL KUYULARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 20.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇARIKTEKKE MAHALLESİ YENİCE MEVKİİ
- 20.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 20.10.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACITUFAN ÇARIKMAHMUTLU YEŞİLYAYLA ALAKAVAK MAHALLESİ MAHALLELERİ VE (ALAŞEHİR ÇARIKTEKKE YENİCE MAH.)
- 20.10.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEBEKLİ MAHALLESİ
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YAĞBASAN VE SÜLEYANİYE MEVKİNDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA TRFAOLARI, KÜTAŞ AGRO VE MASKİ YAĞBASAN İÇME SUYU TRAFOSU
- 21.10.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARACAKAŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ